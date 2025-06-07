واتساب يعلن عن ميزة جديدة خلال الفترة المقبلة لمستخدمي أندرويد

يعمل تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، على تحديث جديد يتم استخدامه مرتبط بجودة التنزيل التلقائى للصور ومقاطع الفيديو في المحادثات.

وتعد الميزة الجديدة لمستخدمي نظام أندرويد (اختيار جودة التنزيل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو في المحادثات) من التحديثات المهمة التى يعمل عليها التطبيق حاليا للتسهيل على المستخدمين.

وسوف تطرح الميزة الجديدة للمستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تفاصيل الميزة الجديدة في واتساب

وتتضمن الميزة خيارين لجودة الصور والفيديوهات التي يتم تنزيلها تلقائيًا، هما الجودة العادية (Standard Quality) وجودة عالية الدقة (HD Quality).

وعند اختيار الجودة العادية يتم ضغط الوسائط لتقليل حجمها، ما يجعل التنزيل أسرع وأكثر كفاءة من حيث استخدام البيانات والتخزين، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

أما جودة عالية الدقة، فتحافظ على مزيد من التفاصيل البصرية والدقة، لكنها تستهلك المزيد من البيانات ومساحة التخزين.

ويمكن الوصول إلى خياري جودة تنزيل الوسائط من قسم "التخزين والبيانات" (Storage and Data) في إعدادات التطبيق.

أهمية الميزة الجديدة لـ واتساب

ويُعدّ هذا التحكّم مفيدًا بشكل خاص في المحادثات الجماعية، حيث يُشارك عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو بانتظام، مما يجعل المستخدمين يتلقون صورًا ومقاطع فيديو عالية الجودة لا يرغبون بالضرورة في فتحها ما قد يستهلك البيانات دون فائدة.

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