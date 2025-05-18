تحديثات جديدة طال انتظارها في تطبيق واتساب، تعرف عليها

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن أبرز التحديثات المتوقعة من تطبيق الرسائل الفورية الشهير “واتساب” على هواتف أندرويد وآيفون، ومن المتوقع أن تصل بشكل تدريجى للمستخدمين عبر أنحاء العالم.

أبرز تحديثات واتساب

تضم أبرز تحديثات "واتساب" إمكانية منع المستخدم للمستخدمين الآخرين من إعادة توجيه أو نسخ أو تصدير أو حفظ أي شيء يتم مشاركته، من الصور إلى مقاطع الفيديو إلى جداول البيانات، حتى إنه يُوقف التنزيلات التلقائية على هواتف الآخرين.

كما تشمل تحديثات واتساب إمكانية القيام بمكالمات صوتية ومرئية عبر واتساب مباشرةً من كروم أو سفاري دون تطبيق، حيث يمكن التحدث أو إرسال الرسائل النصية من جهاز الكمبيوتر المحمول من دون الحاجة إلى فتح علامة تبويب عشوائية في واتساب.

تعديل الإعدادات بسرية

وتشمل التحديثات فى واتساب خاصية إنشاء مجموعة من دون أي أعضاء يمكن تسميتها، وتعيين الصورة، وتعديل الإعدادات بسرية قبل إضافة جهات الاتصال غير المطلعة بجانب خاصية تُتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات دردشة مُخصصة باستخدام Meta A حيث تُتيح هذه الأداة، المُتاحة عبر إعدادات سمة الدردشة، للمستخدمين إدخال رسائل نصية وتلقي خيارات خلفيات مُولّدة بالذكاء الاصطناعي مُصممة خصيصا لأجهزتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.