الأربعاء 11 يونيو 2025
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خارج الحدود

مصرع 3 أشخاص في حريق خزان ميثانول بميناء بوشهر الإيراني

حريق في خزان للميثانول،
حريق في خزان للميثانول، فيتو

أعلن متحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني، عن ورود بلاغ باندلاع حريق في سفينة موجودة برصيف شركة كاوه في مدينة بوشهر جنوب البلاد. 

إرسال سيارة إسعاف وشاحنتين كبيرتين

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء، صباح اليوم الأربعاء، عن المتحدث قوله إنه تم على الفور إرسال سيارة إسعاف وشاحنتين كبيرتين إلى موقع الحادث. 

ووفقًا للتقارير الأولية، أصيب خمسة أشخاص في الحادث حتى الآن. 

الحريق أودى بحياة 3 أشخاص على الأقل

من جانبها، أفادت وكالة «رويترز»، بأن الحريق اندلع في خزان للميثانول، وأودى بحياة 3 أشخاص على الأقل.

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الهلال الأحمر الإيراني مدينة بوشهر جنوب البلاد شركة كاوه حريق في سفينة خزان للميثانول

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