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خارج الحدود

إيران تعدم 9 من عناصر داعش بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات في 2018

داعش، فيتو
داعش، فيتو

 أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن إيران أعدمت تسعة أعضاء من تنظيم داعش، بعد إدانتهم بالتخطيط لشن هجمات داخل البلاد عام 2018.

 

أحكام الإعدام بحق تسعة أعضاء

 وقال موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية: "نُفذت أحكام الإعدام بحق تسعة أعضاء من تنظيم داعش الإرهابي بعد تصديق المحكمة العليا الإيرانية".

وكان التسعة "قد خططوا لشن هجمات إرهابية ضد مدنيين في إيران".

والشهر الماضي أعدمت إيران رجلًا متهمًا بالتجسس لصالح إسرائيل، بحسب تقرير لوكالة ميزان الإخبارية القضائية، والذي حدد هويته بأنه بيدرام مدني.

 

الارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد

 في ظل تورطها في حرب خفية منذ عقود مع إسرائيل، أعدمت إيران العديد من الأفراد الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد وتسهيل عمليات الأخير في البلاد.

وتتراوح هذه التهديدات بين الاغتيالات وأعمال التخريب التي تهدف إلى تقويض البرنامج النووي الإيراني.

 

معلومات سرية إلى إسرائيل حول مواقع حساسة في إيران

وقال ميزان إن مدني، الذي اعتقل في عام 2020، يُقال إنه حاول نقل معلومات سرية إلى إسرائيل حول مواقع حساسة في إيران، مضيفًا أنه متهم أيضًا بالحصول على الثروة بوسائل غير قانونية.

وفي الشهر قبل الماضي (أبريل) أعدم إيراني آخر يدعى محسن لانجارنيشين بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي مع الموساد.

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السلطة القضائية الايرانية لشن هجمات داخل البلاد عام 2018 إيران داعش إسرائيل تنظيم داعش الإرهابي المحكمة العليا الإيرانية

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