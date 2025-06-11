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خارج الحدود

مسئول بجيش الاحتلال الإسرائيلي: إصدار 54 ألف أمر تجنيد للحريديم الشهر المقبل

أزمة تجنيد الحريديم
أزمة تجنيد الحريديم

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مدير شئون الموظفين بجيش الاحتلال  الإسرائيلي،  قوله:  إنه سيتم إصدار 54 ألف أمر تجنيد للحريديم الشهر المقبل. 

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، أقال وزير الحرب السابق يوآف جالانت، ورئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي لتأييدهما تجنيد الحريديم.

تسريب صوتي حول الحريديم يكشف سبب إقالة وزير جيش الاحتلال

وقالت القناة 13 العبرية، نقلا عن تسجيلات صوتية مسربة، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أوضح لحاخام حريدي كبير، أنه أقال كل من وزير الحرب السابق يوآف جالانت ورئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي لتأييدهما تجنيد الحريديم.

وفي ذات السياق، قال رئيس تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي يائيرجولان، إن نتنياهو مستعد للتضحية بأمن إسرائيل.

سياسي إسرائيلي يؤكد تضحية نتنياهو بالجنود مقابل عدم تجنيد الحريديم

وتابع: "نتنياهو مستعد للتضحية بالرهائن والجنود مقابل عدم تجنيد الحريديم كي لا يفقد الحكم"، معتبرا إياه خطرا على شعب إسرائيل وعلى أمن الدولة.

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