الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح

الحريديم في إسرائيل،
الحريديم في إسرائيل، فيتو

قال اللواء أركان حرب، محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، إن إسرائيل لجأت إلى قانون تجنيد الحريديم في جيشها للتغطية على الخسائر المرتفعة في قوات الجيش الإسرائيلي سواء في غزة أو لبنان.

 

عجز إسرائيل في استدعاء قوات الاحتياط

وأضاف «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتيجة لهذه الخسائر الكبيرة في صفوف جيش الاحتلال أصبح هناك عجز في استدعاء قوات الاحتياط، ما استدعى تجنيد الحريديم، علما بأن الحريديم هو باب خلفي للتهرب من التجنيد من قبل الإسرائيليين.

 

السبب وراء إقالة جالانت

وتابع: «يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي تمت إقالته بسبب أنه يريد تجنيد الحريديم، ولم يمر الكثير بعد إقالته وتم تجنيدهم وهذا شيء عليه علامة استفهام»، مشيرًا إلى أن هناك ضغطا على حكومة الاحتلال من قبل الإسرائيليين بسبب تجنيد الحريديم.

مظاهرة لليهود الحريديم في تل أبيب احتجاجا على قانون ينص على تجنيدهم بالجيش

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس"

تأثير تجنيد الحريديم على المجتمع الإسرائيلي

وأشار إلى أن المجتمع الإسرائيلي حوالي 9 ملايين من بينهم عمال الصناعات والسياحة والزراعة، وعندما ينفذ جيش الاحتلال عمليات يتم استدعاء كل هذه العمالة، وهذا يسبب تأثير كبير على جميع هذه الأنشطة والمجالات في إسرائيل.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الحريديم جيش الاحتلال الاسرائيليين يوآف جالانت

مواد متعلقة

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس"

مظاهرة لليهود الحريديم في تل أبيب احتجاجا على قانون ينص على تجنيدهم بالجيش

إسرائيل تبدأ خطة التخلص من نتنياهو، وضابط كبير متورط في إلقاء قنابل على منزله

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي

الأكثر قراءة

رئيس اتحاد المستأجرين يكشف القيمة العادلة للإيجار القديم

لحظة وصول السيسي البرازيل للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

ترتيب منتخبات دورة شمال إفريقيا للشباب بعد تعادل مصر مع الجزائر

رئيس قطاع الاَثار عن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول

تعرف على تكلفة وشروط نقل ملكية عدادات الكهرباء بين المواطنين

ياسمين الخطيب: طلبت فسخ تعاقدي مع النهار، وحلقة الأزمة تم عرضها بموافقة الإدارة

رسميا، 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي أمام إستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

قصة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية للمرة الثانية بقنبلتين ضوئيتين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية السابق: يجوز زواج المرأة بدون ولى فى هذه الحالة (فيديو)

تفسير حلم المطر في المنام وعلاقته بحل المشاكل وانتهاء الضغوطات

المزيد
الجريدة الرسمية