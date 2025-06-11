في مباراة مجنونة، أوروجواي تلدغ فنزويلا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم (فيديو)

فاز منتخب أوروجواي على نظيره الفنزويلي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الذي سيُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.

مباراة الأرجنتين وكولومبيا

وتقام حاليا في نفس التصفيات مباراة منتخب الأرجنتين، ونظيره الكولومبي، على ملعب «ماس مونومنتال»، في قمة الجولة 16 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين 3 دول: «الولايات المتحدة، المكسيك، كندا».

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراة كولومبيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: باركو – أوتامندي – كريستيان روميرو – ناهويل مولينا



خط الوسط: رودريجو دي بول – ليناردو باريديس – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: ليونيل ميسي – جوليان ألفاريز – تياجو ألمادا

بينما جاء تشكيل نيستور لورينزو مدرب كولومبيا كالتالي..

حراسة المرمى: كيفين ماير.

الدفاع: مونيوز، لوكومي، سانشيز، ماكادو.

الوسط: ليرما، كاستانيو، ريوس.

الهجوم: جيمس رودريجيز، كامباز، لويس دياز.

بث مباشر مباراة الارجنتين وكولومبيا

ويدخل منتخب الأرجنتين، مباراة كولومبيا، بفوزه في الجولة 15 من تصفيات كأس العالم، على نظيره تشيلي، بنتيجة1-0، في لقاء جمع بين المنتخبين على ملعب«خوليو مارتينيز برادانوس»، ليواصل «لا ألبيسيليستي»، انتصاراتهم المتتالية، وتصدرهم التصفيات بـ34 نقطة.

في المقابل، يدخل منتخب كولومبيا، مباراة الأرجنتين، بتعادل سلبي مع نظيره البيروفي على ملعب «متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز»، ليرتفع رصيد «لوس كافيتيروس» إلى النقطة 21 بالترتيب السادس بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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