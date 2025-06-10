وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية ويشدد على دقة التصحيح (صور)

شدد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أثناء تفقده لكنترول إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية ) على ضرورة الدقة في أعمال التصحيح والرصد وإرساء مبدأ العدالة والشفافية إلى جانب الاهتمام بنظافة حجرات التصحيح الموجودة بالكنترول.

توفير الأجواء المناسبة للمصححين

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على توفير الأجواء المناسبة لمصححى الاختبارات وأعضاء الكنترول وجاء ذلك خلال تفقدة كنترول الشهادة الإعدادية يرافقه محمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام، واحمد سيف مدير أمن المديرية و احمد الشريف مدير إدارة جنوب والمشرف العام علي التصحيح وجمال حسين رئيس الكنترول



جانب من الجولة، فيتو

استؤنفت اليوم الثلاثاء، أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، وذلك عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

الالتزام بمعايير تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية

ومن جانبه، شدد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام بكافة التعليمات الواردة من الوزارة فيما يخص ضوابط عملية التصحيح.

جانب من الجولة، فيتو

تسريع عمليات تصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية

وأضاف أن التصحيح يتم طبقا للمعايير المحددة والخاصة بتصحيح ورقة البابل شيت.

وشدد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على تسريع عمليات الصحيح، وذلك تمهيدا للإعلان هم نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية في أقرب وقت ممكن.



وكان قد أدى نحو 31 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، وذلك داخل 165 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية في المحافظة.



جانب من الجولة، فيتو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025، فور اعتمادها رسميًا من خلال هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وتقدم “فيتو” كل الخدمات التي تهم المواطنين، ونظرا لاهتمام عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع بنتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، نحرص على نشرها ويحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس.

جانب من الجولة، فيتو

كما تحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140 درجة.

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