محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ الإزالات لتوسعة طريق المحطة (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، في تنفيذ الإزالات لتوسعة طريق المحطة (بداية من بر أيسر ترعة الإسماعيلية حتى مدرسة الصباح) بقرية عين غصين.

أبرز الحضور خلال تنفيذ أعمال التوسعة

وأكد العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن الطريق يخدم توابع قرية عين غصين، قرية الضبعية وتوابعها، منطقة التعاون، بالإضافة لكونه طريق تبادلي للقرية الأولمبية، ويسهل حركة التنقل لقرابة ٢٠ ألف نسمة بالمنطقة.

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

الهدف من توسعة الطريق

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

جانب من أعمال الإزالة، فيتو

مضيفًا: كذلك يخدم الطريق الزراعات التي تتميز بها المنطقة، مما يعزز حركة نقل المنتجات الزراعية ومساعدة المزارعين، بعد توسعة الطريق من ٦ أمتار إلى ١٤ مترا، بمشاركة مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، الوحدة المحلية لقرية عين غصين، والمشاركة المجتمعية من المواطنين بالقرية.



جانب من أعمال الإزالات، فيتو

جانب من أعمال الإزالات، فيتو

جانب من أعمال الإزالات، فيتو

حل المشكلات اللوجستية المتعلقة بتوفير خدمات الرصف

ومن جهة أخرى، أعلن المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، عن استئناف أعمال الرصف بمنطقة التمليك بحي ثالث بعد حل المشكلات اللوجستية المتعلقة بتوفير خامات الرصف، حيث من المقرر الانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة من مايو الجاري وحتى منتصف يونيو المقبل، وتشمل الأعمال رصف ٣ شوارع بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بما في ذلك الأرصفة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بإنهاء كافة مشروعات الخطة قبل ٣٠ يونيو.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز جودة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على راحة المواطنين ورفاهيتهم، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وتلبيةً لشكاوى المواطنين.

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