تعليم الإسماعيلية تستقبل طلبات الاعتذار عن عدم المشاركة في مراقبة امتحانات الثانوية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، بقيادة أيمن موسى وكيل الوزارة، عن مواعيد وأماكن تقديم الاعتذارات الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2024 /2025، وذلك في إطار تنظيم ومتابعة عملية توزيع وانتداب المشاركين في لجان الامتحانات، وضمان سير العمل بكفاءة عالية.

مواعيد اعتذارات الثانوية العامة

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية موعد استقبال اعتذارات للمعلمين المنتدبين والذى يبدأ منذ اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، وذلك خلال الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

الأماكن المخصصة لتقديم الاعتذارات

وتم تخصيص مدرسة الشهيد محمد الأتربي الإعدادية بنين - المعروفة سابقًا باسم مدرسة الناصرية، التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية - كمقر رسمي لتلقي الاعتذارات.

وشددت مديرية التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المعتذرين بتقديم المستندات الرسمية الدالة على توافر العذر، والتي يجب أن تكون معتمدة ومختومة بخاتم جهة العمل "صورة طبق الأصل".

وأكدت أن الإخطارات لن تُعاد مرة أخرى إلا بعد إرفاق نموذج (3 عضوية) مرفقًا بمستند العذر الرسمي.

كما أوضحت المديرية أن كشوف نموذج "3 عضوية" يجب أن تُرسل بعد التوقيع عليها من قبل المنتدبين إلى لجنة الإدارة المختصة، وذلك قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على الانتهاء من إجراءات الاعتذار بشكل منظم وسليم، وتوفير الوقت والجهد على القائمين بأعمال الامتحانات.

وأكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية تضع مصلحة المعلمين في المقام الأول، وتراعي الظروف الاجتماعية والصحية التي قد تحول دون المشاركة في أعمال الامتحانات. مشيرًا إلى أن المديرية تعمل وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان شفافية الإجراءات وتسهيل كافة الخطوات التنظيمية الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

واختتمت المديرية بيانها بتمنياتها بالتوفيق لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، داعية الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات المعلنة لتيسير سير العمل وتحقيق الانضباط المطلوب خلال فترة الامتحانات.

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