الرعاية الصحية بالإسماعيلية تطلق يوما علميا عن مقاومة الميكروبات (صور)

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في محافظة الإسماعيلية، فعاليات اليوم العلمي بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذي جاء تحت عنوان "التحول الذكي في التصدي لمقاومة الميكروبات، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية"، وبالتعاون مع شركة "فايزر".

أبرز التحديات الصحية العالمية

وشملت فعاليات اليوم العلمي الذى أقيمت فعالياته بمجمع الإسماعيلية الطبي، تسليط الضوء على أحد أبرز التحديات الصحية العالمية، وهو تحسين إدارة مضادات الميكروبات، خاصة في التهابات الجهاز التنفسي، عبر مناقشة علمية معمّقة جمعت نخبة من الأطباء والمتخصصين، من بينهم أطباء الجهاز التنفسي، الأمراض المعدية، العناية المركزة، الصيدلة السريرية، الميكروبيولوجيا، والطب الباطني.

جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو

جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو

عقد سلسلة من الجلسات العلمية

وتضمنت فعاليات اليوم العلمي، الذى أقيمت فعالياته بمجمع الإسماعيلية سلسلة من الجلسات العلمية المتخصصة، حيث بدأت بجلسة افتتاحية حول التقييم السريري لحالات التهابات الجهاز التنفسي، أعقبها عرض مستفيض حول إدارة الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع داخل المستشفيات، مع التركيز على التحديثات العلاجية واستخدام المؤشرات الحيوية في اتخاذ القرار الإكلينيكي.

جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو

جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو

سبل استخدام المضادات الحيوية

كما ناقشت الجلسات سبل الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من منظور علم الأدوية السريرية، إلى جانب جلسة متخصصة حول التحليل الجيني للمقاومة البكتيرية والتشخيص الجزيئي، ما أضاف بعدًا معمّقًا لفهم آليات المقاومة وتعزيز فعالية العلاج.

عقد ورشة عمل تفاعلية

واختُتم اليوم العلمي بورشة عمل تفاعلية تناولت مناقشة حالات سريرية متعددة التخصصات، عززت من فرص تبادل الخبرات والتخطيط العلاجي الجماعي بين الحضور.

وقد عكس الحضور الواسع والتفاعل الإيجابي خلال فعاليات اليوم العلمي مدى الوعي المتنامي بأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، والدور الجوهري للمنهجيات المبنية على الأدلة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ونُظم اللقاء العلمي بإشراف إدارة الفعاليات والهوية البصرية برئاسة الهيئة، وبالتنسيق مع إدارة التدريب بفرع الهيئة في الإسماعيلية.

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