الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تطلق يوما علميا عن مقاومة الميكروبات (صور)

فاعليات اليوم العلمي،فيتو
فاعليات اليوم العلمي،فيتو

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في محافظة الإسماعيلية، فعاليات اليوم العلمي بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذي جاء تحت عنوان "التحول الذكي في التصدي لمقاومة الميكروبات، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية"، وبالتعاون مع شركة "فايزر". 

مجمع الإسماعيلية الطبي ينجح في إنهاء معاناة حالتين من أزمات قلبية خطيرة (صور)

بعد احتراق منزلها بالإسماعيلية، سيدة تستغيث: النيران دمرت كل شيء وأسكن في العراء (فيديو وصور)

أبرز التحديات الصحية العالمية 

وشملت فعاليات اليوم العلمي الذى أقيمت فعالياته بمجمع الإسماعيلية الطبي، تسليط الضوء على أحد أبرز التحديات الصحية العالمية، وهو تحسين إدارة مضادات الميكروبات، خاصة في التهابات الجهاز التنفسي، عبر مناقشة علمية معمّقة جمعت نخبة من الأطباء والمتخصصين، من بينهم أطباء الجهاز التنفسي، الأمراض المعدية، العناية المركزة، الصيدلة السريرية، الميكروبيولوجيا، والطب الباطني.

 

جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو
جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو
جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو
جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو

عقد سلسلة من الجلسات العلمية  

وتضمنت فعاليات اليوم العلمي، الذى أقيمت فعالياته بمجمع الإسماعيلية سلسلة من الجلسات العلمية المتخصصة، حيث بدأت بجلسة افتتاحية حول التقييم السريري لحالات التهابات الجهاز التنفسي، أعقبها عرض مستفيض حول إدارة الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع داخل المستشفيات، مع التركيز على التحديثات العلاجية واستخدام المؤشرات الحيوية في اتخاذ القرار الإكلينيكي.

جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو
جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو
جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو
جانب من فاعليات اليوم العلمي،فيتو

سبل استخدام المضادات الحيوية 

كما ناقشت الجلسات سبل الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من منظور علم الأدوية السريرية، إلى جانب جلسة متخصصة حول التحليل الجيني للمقاومة البكتيرية والتشخيص الجزيئي، ما أضاف بعدًا معمّقًا لفهم آليات المقاومة وتعزيز فعالية العلاج.

عقد ورشة عمل تفاعلية 

واختُتم اليوم العلمي بورشة عمل تفاعلية تناولت مناقشة حالات سريرية متعددة التخصصات، عززت من فرص تبادل الخبرات والتخطيط العلاجي الجماعي بين الحضور.

وقد عكس الحضور الواسع والتفاعل الإيجابي خلال فعاليات اليوم العلمي مدى الوعي المتنامي بأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، والدور الجوهري للمنهجيات المبنية على الأدلة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ونُظم اللقاء العلمي بإشراف إدارة الفعاليات والهوية البصرية برئاسة الهيئة، وبالتنسيق مع إدارة التدريب بفرع الهيئة في الإسماعيلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للرعاية الصحية الاسماعيلية بالاسماعيلية مستقبل صحة مصر فاعلية اليوم العلمي بمجمع الإسماعيلية الطبي فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية

مواد متعلقة

مجمع الإسماعيلية الطبي ينجح في إنهاء معاناة حالتين من أزمات قلبية خطيرة (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية (صور)

بعد احتراق منزلها بالإسماعيلية، سيدة تستغيث: النيران دمرت كل شيء وأسكن في العراء (فيديو وصور)

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات (صور)

الأكثر قراءة

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

هبوط أرضي يكشف واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر (صور)

اكتشاف خطأ في امتحان الدراسات لطلاب الإعدادية بالشرقية

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

5 أيام إجازة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

30.3 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد 1-6-2025 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية