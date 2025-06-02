طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون امتحاني الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

يؤدي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، امتحان مادتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وذلك وسط إجراءات دخول مشددة.





ويؤدي ٣٠٣٢٤ طالب وطالبة امتحان الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بعدد ١٦٥ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة.

متابعة امتحانات الشهادة الاعدادية

تابع أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، انعقاد امتحانات الشهادة الاعدادية، حيث تفقد مراكز توزيع أسئلة " البوكيليت " بامتحانات الشهادة الإعدادية من المطبعة السرية.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ٢٠٢٥

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام بخطوط السير والانضباط فى العمل خلال تسليم مظاريف الأسئلة (البوكليت) إلى اللجان الامتحانية على مستوى الإدارات التعليمية في الوقت المحدد إلى مقار اللجان بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بتوزيع الأسئلة على اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

تفقد لجنة مدرسة الشهيد محمد حسن حسانين الثانوية

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، لجنة مدرسة الشهيد محمد حسن حسانين الثانوية التابعة لإدارة جنوب التعليمية يرافقه أحمد الشريف مدير الإدارة والتي تضم لجنتي البهتيمي الإعدادية والجلاء الإعدادية وتشمل ٦ لجان فرعية بعدد طلاب ١١٩ طالب وطالبة.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على انضباط وانتظام الامتحان باللجنة وتسلم أوراق الأسئلة " البوكيليت " إلى الطلاب في الوقت المحدد.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على التصدي لأي محاولات للغش ومنع دخول أجهزة المحمول داخل اللجنة.



ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بشأن انتظام وانضباط الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 4 يونيو 2025، على أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهائها، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المحافظين.

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

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