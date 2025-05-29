نتيجة الترم الثاني لطلاب صفوف النقل لجميع المراحل

يبحث عدد كبير من أولياء أمور وطلاب صفوف النقل، عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025.

نتيجة صفوف النقل 2025

وبعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025، سيطرت حالة من القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الثاني.

نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

وأكدت مديريات التربية والتعليم، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس، بضرورة الانتهاء من رصد أعمال السنة بدقة داخل الكنترولات، بالانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم الثاني 2025 ورصد الدرجات يوميًا لضمان سرعة إصدار النتيجة لجميع الطلاب.

نتائج امتحانات صفوف النقل

ووجهت مديريات التربية والتعليم تعليمات مهمة وعاجلة لجميع المدارس بشأن إعلان نتائج الامتحانات الترم الثاني وآلية تسليمها لطلاب صفوف النقل وهي كالتالي:

1. الإعلان عن نتائج الامتحانات في مكان ظاهر داخل المدرسة، على أن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من إدارة المدرسة، بما يضمن إتاحة النتائج لجميع أولياء الأمور دون استثناء.

2. يُمنع منعًا باتًا تسليم نتائج الطلاب لأي من العمال أو العاملين بالمدرسة بقصد توصيلها إلى أولياء الأمور مقابل أي مبالغ مالية أو منافع شخصية، ويُعد ذلك مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2022).

التنبيه المشدد علي أن أي مخالفة لما ورد أعلاه ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الفورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2025

للاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الثاني 2025، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة النتائج الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.

2- اختيار قسم (نتائج الامتحانات).

3- تحديد المرحلة التعليمية

4- إدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل رقم الجلوس والرقم القومي.

5- الضغط على زر (عرض النتيجة).



6- ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

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