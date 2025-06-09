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أخبار مصر

تزامنا مع عيد الأضحى، معهد تيودور بلهارس يوضح فوائد اللحوم الحمراء

اللحوم في العيد
اللحوم في العيد
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تواصل وزارة التعليم العالي نشر السلسلة التوعوية "العيد صحة" لتقديم إرشادات غذائية للحفاظ على الصحة العامة، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التوعية الصحية خلال عيد الأضحى المبارك.

اللحوم الحمراء فوائد وملاحظات صحية

تُعد اللحوم الحمراء مصدرًا غنيًا بالبروتين والحديد، ويساهم تناولها في بناء الكتلة العضلية وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، مما يعزز من النشاط والطاقة.

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، لذا يُنصح بتناولها بكميات معتدلة وفي إطار نظام غذائي متوازن.

نصائح لتناول اللحوم بطريقة صحية

يفضل تجنب تناول كميات كبيرة من اللحوم دفعة واحدة، وتوزيع وجبات اللحم خلال اليوم لتخفيف الضغط على الجهاز الهضمي.

كما يُنصح باختيار اللحوم الطازجة لضمان جودة أعلى، مع ضرورة طهيها جيدًا للقضاء على الجراثيم مثل السالمونيلا والإيكولاي.

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر نصائح للمواطنين لتناول اللحوم في العيد، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "العلم والمجتمع" التي يُطلقها المركز القومي للبحوث لنشر التوعية الصحية والغذائية المبنية على أساس علمي.

ويأتي ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم مجموعة من الإرشادات الغذائية المهمة لقضاء عيد أضحى صحي وآمن.

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