الثلاثاء 30 مايو 2023
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صحة ومرأة

فوائد الريحان، مفيد للجهاز الهضمي والبشرة والقلب

الريحان للصحة، فيتو
الريحان للصحة، فيتو

فوائد الريحان، يؤكدها الكثير من خبراء التغذية وخبراء الطب البديل، فهناك العديد من الأبحاث تؤكد أن فوائد الريحان في علاج العديد من الامراض عديدة ومذهلة، مما يجعل من الضروري أن يكون الريحان جزءا أساسيا في أي نظام غذائي، خاصة أن الريحان يحتوي على العديد من مضادات الاكسدة القوية.

 

فوائد الريحان

 

وتؤكد دكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الريحان للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

الريحان وفوائده

يحمي الجم من تلف الخلايا 

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من فوائد الريحان، أنه مصدر للعديد من مضادات الأكسدة القوية؛ التي تحارب الجذور الحرة الموجودة في جسمك، وتقلل من الاجهاد التأكسدي، الذي يسببه ارتفاع نسبة الجذور الحرة بالجسم، مما يهدد خلايا الجسم بالتلف، وبالتالي يصبح الجسم عرضة لمختلف الامراض، وخاصة أمراض القلب والسرطان والسكري والتهاب المفاصل.

كما يحتوي الريحان أيضًا على مركبات الفلافونويد التي تعزز جهاز المناعة وتبطئ آثار الشيخوخة وتحمي الهيكل الخلوي من التلف.

 

يساعد الريحان في الوقاية من السرطان

 

يحتوي الريحان على مواد كيميائية نباتية، نشطة بيولوجيًا تحميك من العديد من أنواع السرطان، مثل سرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان الفم وسرطان الكبد.

 

الريحان يفيد الهضم

يحتوي الريحان على الأوجينول، وهو احد مضادات الاكسدة، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وتحمي الجهاز الهضمي بشكل خاص، فتضمن حصولك على الهضم الأمثل، ويعمل الريحان أيضًا على تخفيف الإمساك من خلال العمل كملين.

 

الريحان مفيد للبشرة

يحتوي الريحان على زيوت عطرية قوية وشفائية تنظف بشرتك من أعماقها، وإذا كانت بشرتك دهنية، فهو الحل الامثل، لاحتواءه على "الكامفين"، وهو أحد المكونات والذي يعمل بمثابة تونر للبشرة، وبالتالي يساعد في إزالة الزيوت الزائدة، والخلايا الميتة والأوساخ التي تسد المسام، حتى أنه يعمل على القضاء على الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء المستعصية.

كل ما عليكِ فعله هو صنع عجينة سميكة بحفنة من أوراق الريحان ومسحوق خشب الصندل وماء الورد.

ضع هذه العجينة على وجهك ورقبتك، وانتظري لمدة 15 إلى 20 دقيقة، واغسليها بالماء البارد.

 

إذا كنتِ تعانين من مشكلة حب الشباب، فإن الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات الموجودة في الريحان، وزيت الريحان ستساعدك أيضًا على الوقاية منه.

 

الريحان لمرضى السكري

إذا كنت تعاني من مرض السكري، أضف الريحان إلى نظامك الغذائي؛ لأنه يبطئ عملية إطلاق السكر في الدم بينما يساعدك في إدارة مرض السكري.

وفقًا للعديد من الدراسات، يمكن أن يساعد الريحان في مواجهة المضاعفات الصحية الأخرى المرتبطة بمرض السكري، بما في ذلك فرط أنسولين الدم (كمية عالية من الأنسولين في الدم)، ووزن الجسم الزائد،.

 

يساعد الريحان على محاربة الالتهابات في الجسم

لأن الريحان له خصائص قوية مضادة للالتهابات، فلقد ثبت تجريبيًا أن الزيوت الموجودة به؛ مثل السترونيلول واللينالول والأوجينول تساعد في علاج مجموعة من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض الأمعاء الالتهابية وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي.

علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد تناول الريحان أيضًا في علاج الصداع والحمى والبرد والسعال والإنفلونزا والتهاب الحلق.

 

الريحان يساعدك على التعامل مع الاكتئاب

يحتوي الريحان على مادة "أدابتوجين"، وهي مادة مضادة للإجهاد، كما تظهر الأبحاث؛ أن من فوائد الريحان أنه يساعد في التعامل مع القلق والاكتئاب مع تحفيز الناقلات العصبية التي تتحكم في الطاقة والهرمونات المحفزة للسعادة.

 لذلك، ارتشف كوبًا ساخنًا من الشاي مع الريحان والمريمية، ولاحظ الفرق.

 

الريحان يخلص جسمك من السموم

وفقًا للدراسات، يحمي الريحان أجسامنا من السموم عن طريق زيادة مضادات الأكسدة وزيادة نشاط الإنزيمات التي تزيل الجذور الحرة، كما يساعد تنظيف الجسم من الجذور الحرة أيضًا في تقليل شيخوخة الجلد ويساعد في الحفاظ على نسيج الجلد ومرونته.

الريحان عشب رائع للكبد، أحد أكثر أعضاء الجسم حيوية، والذي وظيفته هي أن يزيل السموم، فيعمل الريحان على إزالة السموم من الكبد ويلعب دورًا مهمًا في منع ترسب الدهون في الكبد.

الريحان

الريحان يحمي من أمراض القلب

الريحان يحتوي على الأوجينول، وهذا المركب الكيميائي يساعد في سد قنوات الكالسيوم، وبالتالي خفض ضغط الدم.

كما أن الزيوت الأساسية الموجودة في الريحان تقلل من مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم، كما يحتوي على المغنيسيوم الذي يحسن الدورة الدموية ويسمح للأوعية الدموية والعضلات بالاسترخاء، مما يمنع تقلصات العضلات.وكل ذلك يحمي القلب من الامراض.

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