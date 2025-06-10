التحقيقات: عقب سيجارة وراء حريق مخلفات في عين شمس

سيطرت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن القاهرة على حريق نشب بمخلفات في أرض فضاء في منطقة عين شمس دون وقوع أية اصابات بشرية أو أضرار أو خسائر مادية وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي.

حريق شقة سكنية في عين شمس



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأرض فضاء بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

بالفحص تبين اندلاع حريق بمخلفات في ارض فضاء نتيجة عقب سيجارة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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