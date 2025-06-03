النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في أحد العقارات بمنطقة عين شمس، دون وقوع أي إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق شقة سكنية في عين شمس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

بالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة عين شمس.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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