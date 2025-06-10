الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

شاهد عيان يكشف تفاصيل حريق فيلا بكمبوند الدبلوماسيين بالقاهرة الجديدة

حريق فيلا
حريق فيلا

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لحارس عقار، شاهد عيان في حريق نشب  بشارع جمال عبد الناصر، بإحدى فيلات كمبوند الدبلوماسيين بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة وذلك لمعرفة ملابسات الواقعة.  

وقال الحارس فى شهادته “الحريق حصل في حدود الساعه ٩ ونصف.. فجأة لقيت نار شديدة بتزيد في اشتعالها بلغت على طول القسم في التليفون وما فيش دقايق والإسعاف والحماية المدنيه كانوا وصلوا.. دخلت لقيت الدور كامل متفحم بسبب الحريق ”.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المكان لمنع امتداده للفيلا المجاورة، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمبنى مكون من أربعة طوابق، والحريق اندلع في الطابق الأخير، حيث اشتعلت النيران وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع الحريق داخل فيلا داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدبلوماسيين الحماية المدنية القاهرة الجديدة شارع جمال عبد الناصر قسم شرطة أول القاهرة الجديدة نيابة القاهرة الجديدة الإدارة العامة الحماية المدنية

مواد متعلقة

إصابة ١١ شخصا في انقلاب ميكروباص بالقطامية (صور)

بعد القبض على متهم بسرقة سائق بشركة النقل الذكي بالإكراه، ما العقوبة المتوقعة

نتائج التحليل تكشف مفاجأة عن بطلي فيديو تعاطي الحشيش في القاهرة

قرار من النيابة بشأن إصابة 18 شخصا في حادث تصادم بطريق السويس

استدعاء مجري التحريات لأبطال فيديو تعاطي الحشيش في القاهرة

تصل للحبس، قانونية تكشف عقوبة الفعل الفاضح في الطرق العامة

لو الجزار غشك في لحمة العيد، قانونية تكشف عقوبة غش اللحوم بالقانون

"كنت ماشي بسرعة، وماعرفتش أفرمل".. نص أقوال قائد سيارة دهس 3 فتيات أثناء عبورهن الأوتوستراد

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الدواء البريطانية: فيها تلوث قاتل

أخبار مصر: ضحايا ومفقودون بسقوط تروسيكل في نهر أسيوط، أمريكا تشتعل وترامب يدفع بالمارينز، تحذير عاجل من "الباراسيتامول"

بيان عاجل من النقل بشأن المتسبب في تحطيم لمبة قطار روسي جديد

بسبب امرأة، تعطل صفقة انتقال مزيزي مهاجم يانج أفريكانز إلى الزمالك

أسعار الخضار اليوم، البطاطس تبدأ من 3.5 جنيه والليمون يفقد عرشه

وزير الخارجية الفرنسي يكشف تطورات جديدة بشأن معتقلي السفينة مادلين في إسرائيل

سعر الفاكهة اليوم، العنب بـ 40 جنيهًا والتفاح المستورد يغرد بعيدا عن جيوب المصريين

10 معلومات ترصد تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سنة أم واجب؟.. الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم طواف الوداع

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية