شاهد عيان يكشف تفاصيل حريق فيلا بكمبوند الدبلوماسيين بالقاهرة الجديدة

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لحارس عقار، شاهد عيان في حريق نشب بشارع جمال عبد الناصر، بإحدى فيلات كمبوند الدبلوماسيين بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة وذلك لمعرفة ملابسات الواقعة.

وقال الحارس فى شهادته “الحريق حصل في حدود الساعه ٩ ونصف.. فجأة لقيت نار شديدة بتزيد في اشتعالها بلغت على طول القسم في التليفون وما فيش دقايق والإسعاف والحماية المدنيه كانوا وصلوا.. دخلت لقيت الدور كامل متفحم بسبب الحريق ”.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول المكان لمنع امتداده للفيلا المجاورة، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمبنى مكون من أربعة طوابق، والحريق اندلع في الطابق الأخير، حيث اشتعلت النيران وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع الحريق داخل فيلا داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.

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