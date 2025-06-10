الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

300 موظف بالخارجية البريطانية يواجهون الإقالة بعد رسالة عن تواطؤ لندن مع جرائم إسرائيل

وزارة الخارجية البريطانية،
وزارة الخارجية البريطانية، فيتو

يواجه أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية الإقالة بعد أن كتبوا رسالة أعربوا فيها عن مخاوفهم من تواطؤ الوزارة في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة. 

 الهجوم على غزة 

وفقا لصحيفة الجارديان: "هذه الرسالة هي الرابعة من نوعها بين الموظفين بشأن الهجوم على غزة الذي بدأ أكتوبر 2023، وفي رسالتهم المؤرخة 16 مايو شكك الموظفون، من سفارات حول العالم وعلى مختلف مستويات الأقدمية، فى استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية وما وصفوه بـ"تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي".

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن لديها أنظمة تمكن الموظفين من التعبير عن مخاوفهم، وأضافت أن الحكومة "طبقت القانون الدولي بصرامة" فيما يتعلق بالحرب في غزة.

الشكاوى الجوهرية التي قدمها الموظفين 

وتم إرسال الرد على الرسالة من قبل وكيل الوزارة الدائم، أوليفر روبنز، ونيك داير، ثاني أعلى موظف مدني في وزارة الخارجية، وقالوا للموقعين: "إذا كان اختلافكم مع أي جانب من جوانب سياسة الحكومة أو إجراءاتها عميقًا، فإن ملاذكم النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية. هذا مسار مشرف"، ولم يتناول الرد الشكاوى الجوهرية التي قدمها الموظفون.

وجاء في الرسالة، التي أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لأول مرة: "في يوليو 2024، أعرب الموظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ الحكومة البريطانية وفي الفترة الفاصلة، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحًا".

تعليق إسرائيل لجميع المساعدات إلى غزة 

وتابعت الرسالة سردها لمقتل 15 عاملًا إنسانيًا على يد القوات الإسرائيلية في مارس، وتعليق إسرائيل لجميع المساعدات إلى غزة في الشهر نفسه، مما دفع العديد من الخبراء والمنظمات الإنسانية إلى اتهام إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب.

وقالت إن موقف حكومة المملكة المتحدة ساهم في "تآكل المعايير العالمية"، مشيرةً إلى استمرار صادرات الأسلحة وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى لندن في أبريل على الرغم من المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي وأضافت رسالة الموظفين أن "الحكومة الإسرائيلية، بدعم من إدارة ترامب، وضعت خططًا صريحة للنقل القسري لسكان غزة".

سرد سلسلة من الطرق التي يمكن للموظفين من خلالها إثارة القضايا

وردًا على ذلك، قال روبنز وداير إن للموظفين الحق في التعبير عن آرائهم الشخصية، لكنهما أضافا أنه "قد يكون من المفيد" "تذكيرهم" بالآليات المتاحة لمن لا يشعرون بالارتياح تجاه السياسة. ثم سرد سلسلة من الطرق التي يمكن للموظفين من خلالها إثارة القضايا، قبل أن يضيف أن الاستقالة "الملجأ الأخير" و"المسار المشرف" لمن لديهم خلافات عميقة حول سياسة الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية البريطانية مخاوف تواطؤ الوزارة جرائم الحرب جرائم الحرب الاسرائيلية غزة الهجوم على غزة

مواد متعلقة

الاحتلال يهدد بإخلاء مخيم جباليا وعدة مناطق شمال غزة

قافلة الصمود المغاربية لفك الحصار عن غزة تعبر الحدود التونسية إلى ليبيا

صافرات الإنذار تدوي في منطقة شاطئ زيكيم بغلاف غزة الشمالي

استشهاد 23 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة في غزة

عباس لـ ماكرون: لا نريد لـ حماس أي دور في حكم غزة

الأكثر قراءة

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

بعد قليل، تعليم القاهرة تعلن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

تولى نظافة المسجد بنفسه، وزير الأوقاف يكرم إمامًا ويمنحه 10 آلاف جنيه مكافأة

الحل في التصويت، رسالة قوية من علاء مبارك للمطالبين بتدويل منصب أمين الجامعة العربية

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

ندوة لاتحاد المصريين بأوروبا تنتقد تضارب سياسات "المركزي" وحكومة مدبولي، وتحذر من هروب المستثمرين

بيركبوا مراوح، التعليم تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2025 (صور)

الخليج والجامعة العربية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم الأغوات وفضلهم ومهامهم وأول ظهور لهم؟

هل يلزم على الحاج المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟، الإفتاء توضح آراء الفقهاء

سنة أم واجب؟.. الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم طواف الوداع

المزيد
الجريدة الرسمية