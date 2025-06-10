300 موظف بالخارجية البريطانية يواجهون الإقالة بعد رسالة عن تواطؤ لندن مع جرائم إسرائيل

يواجه أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية الإقالة بعد أن كتبوا رسالة أعربوا فيها عن مخاوفهم من تواطؤ الوزارة في جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة.

الهجوم على غزة

وفقا لصحيفة الجارديان: "هذه الرسالة هي الرابعة من نوعها بين الموظفين بشأن الهجوم على غزة الذي بدأ أكتوبر 2023، وفي رسالتهم المؤرخة 16 مايو شكك الموظفون، من سفارات حول العالم وعلى مختلف مستويات الأقدمية، فى استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية وما وصفوه بـ"تجاهل إسرائيل الصارخ للقانون الدولي".

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن لديها أنظمة تمكن الموظفين من التعبير عن مخاوفهم، وأضافت أن الحكومة "طبقت القانون الدولي بصرامة" فيما يتعلق بالحرب في غزة.

الشكاوى الجوهرية التي قدمها الموظفين

وتم إرسال الرد على الرسالة من قبل وكيل الوزارة الدائم، أوليفر روبنز، ونيك داير، ثاني أعلى موظف مدني في وزارة الخارجية، وقالوا للموقعين: "إذا كان اختلافكم مع أي جانب من جوانب سياسة الحكومة أو إجراءاتها عميقًا، فإن ملاذكم النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية. هذا مسار مشرف"، ولم يتناول الرد الشكاوى الجوهرية التي قدمها الموظفون.

وجاء في الرسالة، التي أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) لأول مرة: "في يوليو 2024، أعرب الموظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ الحكومة البريطانية وفي الفترة الفاصلة، أصبح تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحًا".

تعليق إسرائيل لجميع المساعدات إلى غزة

وتابعت الرسالة سردها لمقتل 15 عاملًا إنسانيًا على يد القوات الإسرائيلية في مارس، وتعليق إسرائيل لجميع المساعدات إلى غزة في الشهر نفسه، مما دفع العديد من الخبراء والمنظمات الإنسانية إلى اتهام إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب.

وقالت إن موقف حكومة المملكة المتحدة ساهم في "تآكل المعايير العالمية"، مشيرةً إلى استمرار صادرات الأسلحة وزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى لندن في أبريل على الرغم من المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي وأضافت رسالة الموظفين أن "الحكومة الإسرائيلية، بدعم من إدارة ترامب، وضعت خططًا صريحة للنقل القسري لسكان غزة".

سرد سلسلة من الطرق التي يمكن للموظفين من خلالها إثارة القضايا

وردًا على ذلك، قال روبنز وداير إن للموظفين الحق في التعبير عن آرائهم الشخصية، لكنهما أضافا أنه "قد يكون من المفيد" "تذكيرهم" بالآليات المتاحة لمن لا يشعرون بالارتياح تجاه السياسة. ثم سرد سلسلة من الطرق التي يمكن للموظفين من خلالها إثارة القضايا، قبل أن يضيف أن الاستقالة "الملجأ الأخير" و"المسار المشرف" لمن لديهم خلافات عميقة حول سياسة الحكومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.