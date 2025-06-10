الثلاثاء 10 يونيو 2025
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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي في منطقة شاطئ زيكيم بغلاف غزة الشمالي

غلاف غزة، فيتو
غلاف غزة، فيتو

 دوت صافرات الإنذار اليوم الثلاثاء في منطقة شاطئ زيكيم بغلاف غزة الشمالي، حسب ما أفادت تقارير إخبارية.

استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة 100 آخرين بنيران جيش الاحتلال 

استشهد 23 فلسطينيا وأصيب أكثر من 100 آخرين، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجماته على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

إصابة أكثر من 100 آخرين برصاص جيش الاحتلال

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم الثلاثاء - باستشهاد 17 فلسطينيا أحدهم طفل وإصابة أكثر من 100 آخرين برصاص جيش الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند ما يسمى بـ"محور نتساريم" جنوب مدينة غزة.

قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس

 وأوضحت المصادر أن 3 فلسطينيين من عائلة واحدة استُشهدوا في قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على منازل الفلسطينيين في حي بطن السمين بخان يونس، مشيرة إلى أن 5 فلسطينيين أصيبوا بجروح، جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال تجمعات للمواطنين في منطقة الدعوة وسط القطاع، عبر إطلاق قنابل بشكل مباشر.

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