الثلاثاء 10 يونيو 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مدرسة في النمسا إلى 5 أشخاص

النمسا، فيتو
النمسا، فيتو

 لقى خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون في هجوم على مدرسة في مدينة جراتس النمساوية، حسبما أفادت وسائل إعلام نمساوية، بما في ذلك صحيفة كرونين تسايتونج، اليوم الثلاثاء.

عدة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة

 ونقلت وكالة الأنباء النمساوية ORF، نقلًا عن الشرطة المحلية، عن عدة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، بينهم طلاب ومعلمون، مضيفة أن المشتبه به، وهو تلميذ، يُعتقد أنه انتحر.

 

الشرطة تقوم حاليًا بإخلاء المبنى

وقالت الشرطة: إن عملية جارية في شارع، حيث تقع مدرسة ثانوية، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقالت ORF: إن الشرطة تقوم حاليًا بإخلاء المبنى.

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هجوم على مدرسة في مدينة جراتس النمساوية نمساوية تلميذ ي عتقد أنه انتحر إخلاء المبنى

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