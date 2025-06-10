الخليج والجامعة العربية

كما قلنا هنا من قبل إن مصدر خبر ترشيح مصطفى مدبولي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، موقع تموله قطر. وإن مصدر خبر ترشيح عادل الجبير لهذا المنصب ما كتبه سعودى، وطرحنا هنا تساؤلا حول دلالات ذلك.. لكن الجديد الآن أن شخصية إماراتية دخلت سباق منصب الأمين العام للجامعة العربية، حينما كتب يطالب بتولى إماراتى لهذا المنصب..

ولأن ما يكتب ويقال من شخصيات سعودية وإماراتية ليس عفويا أو اجتهادات شخصية يمكن أن يستنتج البعض هنا إن ثمة خلاف خليجي حول هذا الأمر هذه المرة.



لقد جرت العادة أن ترشح مصر شخصية دبلوماسية ويحدث دوما توافق خليجي عليها يفضي إلى توافق عربي.. وحتى حينما تحمست قطر للمرشح المصرى عام 2011 وافقت عليه السعودية وبقية دول الخليج..

لكن هذه المرة يبدو أننا إزاء خلاف خليجي حول منصب أمين الجامعة العربية، حتى وإن كان غير رسمي أو يتصف بأنه شخصي.. وسبب هذا الخلاف هو التنافس على هذا المنصب وهو ما لم يكن موجودا من قبل للقبول دوما باختيار مصري لهذا المنصب.. حتى حينما تم نقل مقر الجامعة إلى تونس تم اختيار تونسي أمينا لها.



وهكذا كان تولي مصرى لهذا المنصب يغلق الباب أمام خلافات عربية حوله.. ولعل استمرار التوافق الخليجي على اختيار شخصية مصرية لمنصب الأمين العام للجامعة العربية قد يكون هو الخيار الممكن لدول الخليج درءا لنشوب خلافات بينها.. بقي القول إن تفعيل الجامعة وتنشيط دورها لا علاقة له لا بمكان مقرها أو شخصية أمينها العام.

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