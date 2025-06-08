الأحد 08 يونيو 2025
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مجددا أمين الجامعة العربية!

الخبر الذى يتم تداوله الآن وانتشر كالنار في الهشيم، والخاص بترشيح مصر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ليخلف أحمد أبوالغيط أمينا للجامعة العربية، مصدره الأول هو موقع العربى الجديد الذى يمول قطريا.. ويتعين عند قراءته وقبل المشاركة في نشره إدراك ذلك في ضوء العلاقات الخليجية الخليجية.

 
أما الخبر الآخر الذى سارع كثيرون بنشره وهو أن السعودية ترشح وزير خارجيتها السابق عادل الجبير أمينا عاما للجامعة العربية فإن مصدره الأساسى مقالة لكاتب سعودى نشرها مؤخرا يروي فيها أنه حان الوقت لتولى شخصية سعودية منصب الأمين العام للجامعة العربية.. 

لآن السعودية زاخرة بالشخصيات المرموقة، ومن بين هذه الشخصيات السعودية عادل الجبير وزير الخارجية السابق في السعودية، والذى فقد موقعه قبل سنوات لصالح وزير الخارجية الحالى.. ويتعين بعد قراءته وقبل نشره إدراك أن الصحافة السعودية لا يكتب فيها مبادرات أو اجتهادات شخصية، وإن بدا ذلك.

 
أما ما ردده البعض حول طلب الجزائر إجراء تعديلات على ميثاق الجامعة لكى يتم اتخاذ القرارات بالإضافة وليس بالإجماع وتدوير منصب الأمين العام على الأعضاء فهو طلب قديم، منذ أن كان عمرو موسى يتولى منصب الأمين العام للجامعة العربية، فضلا عن  أن العلاقات ليست على ما يرام بين السعودية والجزائر منذ أن كانت الجزائر تستعد لاحتضان القمة العربية.. 

وقد بدا ذلك واضحا في مشاركة السعودية في قمة الجزائر بوزير الخارجية، ومشاركة الجزائر بعدها في قمة الرياض بوزير خارجية أيضا، ومؤخرا اعتبرت الجزائر أن ثمة تجاهلا لدورها المهم في المنطقة.

 

أمين الجامعة العربية

عيد حزين !


وعندما نعرف أصل ومصدر ما يطلق علينا من اجتهادات وأخبار سوف نفهم لماذا حدث ذلك، وماذا تعنى، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟!

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