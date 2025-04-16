الأربعاء 16 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

ماجدة الرومي تصور فيديو كليب جديدا (خاص)

ماجدة الرومي، فيتو
ماجدة الرومي، فيتو

تستعد الفنانة ماجدة الرومي خلال الفترة المقبلة لتحضير مفاجأة للجمهور قريبا.   

ماجدة الرومي تصور فيديو كليب جديد 

وقال عوض الرومي شقيق ماجدة الرومي ومدير أعمالها في تصريح خاص لفيتو: “إن ماجدة الرومي تواصل حاليا تصوير فيديو كليب جديد سيكون مفاجأة للجمهور، مشيرا إلى أن ماجدة ستكشف التفاصيل الكاملة قريبا”.

وفي وقت سابق، طرحت ماجدة الرومي ، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

أغنية ماجدة الرومي الجديدة 

 وأغنية ماجدة الرومي الجديدة من كلمات وألحان أميل فهد وتوزيع موسيقي داني الحلو.

ومن ناحية أخري كانت قد أحيت ماجدة الرومي في وقت سابق حفل غنائي في السعودية علي مسرح العلا وشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

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