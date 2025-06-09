بيزنس ودعاة!

ما الذي يدفع أحدَ مشاهير الضيوف الدائمين على البرامج الدينية ليقول إنه عوقب لسفره للحج، وهو يعلم أنه يقول غير الحقيقة؟! وإن كانت وزارة الأوقاف تريد تنظيم سفر خُطبائها إلى الحج، وعمل وشكل -كل- المنتسبين إليها فما الذي يدفع مجموعة منهم للاحتجاج والاعتراض إلى حدّ التمرد، ثم السفر بالفعل؟! وهل يمكن لوزارة الشؤون الدينية في مصر أن تمنع فريضة لله حاشا لله؟! أم أن في الأمور أمورًا؟!

وكيف يمكن لنا أن نُصدّق أحدهم لمجرد إطلالته الدائمة علينا، وقد ضبطناه يكذب؟! أليس هو من يُعلِّم الناس أن المؤمن يزني ويسرق وكذا وكذا، لكنه لا يكذب؟! أليس هو من يعلم الناس أن الرجل ليكذب حتى يُكتب عند الله كذابًا؟! وإذا كان يفعل ذلك في أمرٍ تشهد عليه جمهورية مصر العربية كلها، ووزارة كبرى فيها، ووزيرها، وقراراته العلنية، فماذا يمكن أن يفعل في غير ذلك؟!

وهكذا، إن تركنا أنفسنا للتساؤلات، فسنقدم سلسلة من المقالات.. ولكن نحتاج اليوم فعليًا إلى فتوى صريحة جريئة لا تخشى إلا الله، عن حكم الداعية الذي يوظف شهرته في مساعدة (عدّيها مساعدة) بعض شركات السياحة التي تعمل في الرحلات الدينية، ثم يتسبب في ربطهم بشركات تقدم خدمات ومعاملات سيئة ومرهقة للناس ماديًا وبدنيًا؟! وما حكم التربّح بالظهور الإعلاني المتعمد والمشروط مسبقًا في الأعمال الماثلة بالخير.. أو هكذا ينبغي؟!

ذات مرة، سألتُ إعلاميًا شهيرًا عن بعض الإعلانات عن حفر الآبار وزرع الأشجار، فانتفض محذرًا من أن الكثير منها لا علاقة له بفعل الخير، ولا بالحقيقة أصلًا!

نقبل (نبتلع) أحيانًا أن نرى تقصيرًا هنا، أو إهمالًا هناك.. لكن أن يصل ذلك إلى أصحاب "قال الله وقال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام"، فعفوًا.. هنا الزجرُ مطلوب، والردعُ حتمي، والحزمُ واجب، والحسمُ ضرورة، والتطهير -وربما التطهّر- فريضة.. ومن لا يعجبه، فليقدّم استقالته ويبتعد عن تمثيل مؤسساتنا الرسمية.. أو ليخبط رأسه في أقرب حائط.. وما أكثر الجدران الصلبة في بلادنا!

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