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تصعيد خطير، إصابة صحفية برصاصة مطاطية في أحداث لوس أنجلوس (فيديو)

لحظة إصابة صحفية
لحظة إصابة صحفية فى أحداث لوس أنجلوس، فيتو

 تعرضت مراسلة صحفية، لإصابة برصاصة مطاطية في ساقها، وذلك أثناء تغطيتها للاحتجاجات في لوس أنجلوس الأمريكية، حيث أصابتها رصاصة شرطة طائشة، وهو الأمر الذي يبرز حجم الفوضى في المدينة الشهيرة أمريكيًا ودوليًا.

الوضع تفاقم خلال تظاهرة لوس أنجلوس

 وأعلنت شرطة سان فرانسيسكو، أنها أوقفت حوالي 60 شخصا ليل الأحد خلال مواجهات مع محتجين ضد سياسة دونالد ترامب المناهضة للهجرة، فيما تشهد لوس أنجلوس، المدينة الكبرى الأخرى في كاليفورنيا، اشتباكات منذ الجمعة.

وذكرت الشرطة المحلية على منصة إكس، أن الوضع تفاقم خلال تظاهرة عندما "أصبح العديد من المشاركين فيها عنيفين" وهاجموا مبانيَ وسيارة شرطة.

من جانبها، أعلنت السلطات أن وسط مدينة لوس أنجلوس بأكمله هي منطقة "تجمع غير قانوني"، بعد ثالث يوم على التوالي للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون، والتي اندلعت على خلفية الإجراءات الصارمة التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص الهجرة في المنطقة.

 القبض على 56 شخصا على خلفية الاحتجاجات فى لوس أنجلوس

وكتبت شرطة لوس أنجلوس على منصة "إكس" في الساعات الأولى من صباح الإثنين (بالتوقيت المحلي): "عليكم مغادرة المنطقة فورا".

وقد تم خلال مطلع الأسبوع الجاري، إلقاء القبض على 56 شخصا على خلفية الاحتجاجات المستمرة، بحسب ما ورد في تقارير شرطية.

حرب شوارع في لوس أنجلوس

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن قائد الشرطة جيم ماكدونيل القول، إن "عدد الاعتقالات حتى الآن لا يذكر بالمقارنة مع ما سيحدث لاحقا".
وكانت التوترات قد تصاعدت، الأحد، بشكل كبير في أعقاب الأوامر الاستثنائية والمثيرة للجدل التي أصدرها ترامب بنشر الحرس الوطني، وتعبئة القوات العسكرية النظامية، رغم معارضة المسؤولين المحليين.

وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ردا على الأمر غير المسبوق، وردت قوات إنفاذ القانون باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، في محاولة لتفريق الحشود.

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رصاصة مطاطية لوس أنجلوس الأمريكية رطة سان فرانسيسكو دونالد ترامب كاليفورنيا

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