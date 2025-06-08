الأحد 08 يونيو 2025
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صحة ومرأة

نصائح للحفاظ على صحة أطفالك في عيد الأضحى المبارك

لحوم العيد
لحوم العيد

عيد الأضحى المبارك من الأعياد المميزة عند المسلمين فهو موسم الحج إلى بيت الله الحرام وعيد ذبح الأضاحي واعتاد المسلمون على تناول اللحوم بأنواعها خلال أيام العيد كنوع من مظاهر الاحتفال بالعيد.

وتحرص الأمهات على تقديم اللحوم بطرق مختلفة للصغار وبكميات كبيرة ظنا أنها تساعد على بناء الجسم وتقوية العضلات دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

 

نصائح يجب اتباعها مع الأطفال في عيد الأضحى المبارك 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك بعض النصائح التى يجب إتباعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حفاظا على صحتهم، ومن هذه النصائح:-

  • عدم إعطاء الأطفال اللحوم بكميات كبيرة.
  • يجب أن تكون اللحوم ناضجة تماما لتجنب أى مذانل بالمعدة يصاب بها الطفل.
  • ممنوع تقديم الدهون والعظام للطفل فاللحوم يجب أن تكون حمراء.
  • الاهتمام بأن تكون اللحوم طريقة وسهلة الهضم حتى يستطيع الطفل تناولها بكل سهولة.
  • يفضل عدم تقديم الكبدة للأطفال خاصة لو كان معدتهم حساسة أو لديهم مشاكل هضمية.
  • يجب عدم مشاهدة الطفل لمشاهد ذبح الأضاحي بالكامل حفاظا على نفسيتهم وآمانهم.
  • يجب بعد ذبح الأضاحي تنظيف المكان جيدا لتجنب الحشرات والعدوى.
  • يجب تشجيع الصغار على شرب الماء الوفير وعدم اللعب فى الشمس لفترات طويلة.
  • يجب تقليل تقديم الحلوى للصغار حفاظا على صحة الجهاز الهضمي.
نصائح يجب اتباعها مع الأطفال في عيد الأضحى المبارك 
نصائح يجب اتباعها مع الأطفال في عيد الأضحى المبارك 

نصائح لتناول لحوم العيد بآمان 

لتناول لحوم العيد بآمان يجب اتباع بعض النصائح حفاظا على الصحة، ومن هذه النصائح:-

  • عدم الإفراط فى تناول اللحوم فيكفى مرة واحدة خلال اليوم الواحد فى أيام عيد الأضحى المبارك.
  • يجب اختيار قطع اللحوم الحمراء الخالية من الدهون لأن اللحوم بطبيعتها غنية بالدهون وقطع الدهون بها تزيد من كمية هذه الدهون ما يشكل خطورة على الصحة لذا يجب اختيار قطع اللحوم الحمراء الخالية من الدهون.
  • يجب عدم الإفطار على اللحوم أو الكبدة فى أيام العيد، حيث يفضل تناول وجبة إفطار خفيفة فى الصباح مثل ساندويتش جبن مع الشاى، ثم تناول وجبة الغداء التى تحتوى على اللحوم فى الثالثة عصرا حتى تستطيع المعدة هضم اللحوم بدون أى مشاكل.
  • يجب تقسيم أنواع اللحوم على مدار أيام العيد فلا يجوز تناول اللحوم والكبدة معا حفاظا على راحة المعدة وصحة الجسم، وبالتالى يفضل تناول اللحوم فى يوم والكيدة فى يوم والكوارع فى يوم وهكذا.
  • يفضل عدم الجمع بين الفتة والرقاق باللحمة فى يوم واحد لأن كلاهما غنى بالدهون والسعرات الحرارية وتقديمهم مع اللحوم يدخل الجسم كمية كبيرة من السعرات الحرارية والدهون ما يسبب ارتفاع ضغط الدم والسكر أيضا مع ارتفاع الكوليسترول بالدم والإصابة بالسمنة والاضطرابات الهضمية.
  • يفضل تناول اللحوم مسلوقة أو مشوية لأنها اخف من المحمرة والمسبكة.
  • الإكثار من تناول الخضروات الخضراء بجانب اللحوم لتنظيم عملية الهضم ومستعدة الجسم على امتصاص فوائد اللحم بشكل جيد.
  • ممنوع تناول الشاى والقهوة عقب اللحوم مباشرة واستبدالها بعصير الليمون لتحفيز الجسم على امتصاص فوائد اللحم، وتجنب عسر الهضم، ويمكن تناول الشاى والقهوة عقب مرور ساعتين على الاقل من تناول اللحوم.
  • المشروبات الغازية تسبب عسر الهضم وتؤثر على امتصاص فوائد اللحم بالجسم وترفع نسبة السكر بالدم لذا يجب تجنبها تماما واستبدالها بالعصائر الطبيعية.
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أضرار الإفراط في تناول اللحوم في العيد

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عيد الأضحي المبارك لحوم العيد نصائح يجب اتباعها مع الأطفال في عيد الأضحى المبارك صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

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