الخميس 01 يونيو 2023
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صحة ومرأة

بعد أكل أحمد العوضي الكبدة نية، تعرف على أضرارها

احمد العوضي يأكل
احمد العوضي يأكل الكبدة نيئة، فيتو

بعد ظهور أحمد العوضي يأكل الكبدة نية، خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة، بدأ الكثيرين يتحدثون عن فوائد وأضرار تناول الكبدة نية، والبعض أكد أنها عادة قديمة توارثها الرجال، وتنتشر في عيد الأضحى، عند ذبح الأضحيات، فيحرص البعض على تناول الكبدة طازجة ونية، ظنا منهم أنهم بذلك يحصلون على كل فوائدها، في حين أن الكثيرين أبدوا اعتراضهم على هذه الطريقة في تناولها.

 

أضرار تناول الكبدة نية

الكبدة النية, فيتو

ويؤكد دكتور معتز القيعي، إخصائي التغذية العلاجية، أن تناول الكبدة النيئة من العادات الغذائية الخاطئة، والضارة جدا على الجسم، لما تحمله الكبدة النيئة من أضرار للجسم، لأنها قد تحتوي على دودة الفاشيولا، في حال كانت موجودة في جسم الحيوان المذبوح، مما يؤدي إلى انتقالها إلى جسم الإنسان الذي تناولها.

 

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وعن مخاطر دودة الفاشيولا، يؤكد دكتور معتز؛ أنها لها العديد من المخاطر، فهي تتسبب في إصابة الإنسان بالعديد من المشاكل الصحية؛ مثل الانيميا الحادة، والإسهال الشديد، وتتسبب في أضرار للكبد، فيحدث له استسقاء، ويصاب الشخص بتليف الكبد. 

 

إلى جانب أن الكبد بشكل عام؛ يعد هو المكان الذي تختزن فيه السموم في أي جسم، فيتم من خلاله تنقية الدم من السموم، ولذلك لابد من طهيها جيدا للتخلص من تلك السموم.

 

وعن أفضل طريقة لتناول الكبدة، يشير دكتور معتز؛ أن تناول الكبدة مشوية، وبدون زيوت مهدجة، يعد أفضل طريقة لتناولها، للاحتفاظ قد الإمكان على فوائد الكبدة العديدة.

 

وكذلك يمكن استخدام المقلاة الهوائية، للاحتفاظ بكل فوائد الكبدة للجسم.

 

 

فوائد الكبدة للجسم

 

ويؤكد دكتور معتز القيعي، أن فوائد الكبدة للجسم عديدة ومذهلة، وأهمها وأشهرها، هو علاج نقص الحديد، فتعد الكبدة أفضل الطاعمة التي تمد الجسم بالحديد، وبالتالي يمكنها علاج الانيميا وفقر الدم.

 

كذلك تحتوي الكبدة علي فيتامين ب الهام لعلاج الجهاز العصبي، كما أنها تحافظ على صحة العين والشعر، كما أنها تحتوي على الزنك، وتعمل على دعم الجهاز المناعي، وترفع معدلات كفاءته بشكل كبير.

 

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

كبدة إسكندراني, فيتو

 

ولكل عشاق الكبدة، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الكبدة الإسكندراني.

وتعتمد طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، على تقطيع الكبدة إلى قطع صغيرة، يطلق عليها "تقطيع عصافيري"، ثم تشوح على النار مع خلطة من التوابل، وتعد هذه الخلطة سرا من أسرار عربات ومحلات الكبدة.

ونقدم طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بالخلطة السرية، التي تطهى بها في على عربيات الكبدة، ومحلات الكبدة، وبخطوات بسيطة، ويمكنك تحضيرها في دقائق معدودة في البيت، وسينبهر أفراد أسرتك من طعمها.

 

مكونات عمل الكبدة الاسكندراني

 

نصف كيلو من الكبدة الاسكندراني "مقطعة عصافيري"

ربع كيلو من الفلفل الأخضر على أن يكون مقطع لقطع صغيرة

3 ملاعق كبيرة من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة من الكسبرة الناشفة

ملعقة كبيرة من الخل

ملح – كمون

قليل من الزيت

 

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

 

تحضر الخلطة السرية لعمل الكبدة الاسكندراني، والتي تتميز بها محلات الكبدة وعربيات الكبدة، وهي عن طريق مزج كمية الخل مع الكسبرة والثوم.

تسخن صينية الطهي على النار، ثم يضاف إليها مقدار الزيت، وعندما يسخن الزيت جيدا تضاف خلطة الخل مع الثوم والكسبرة، مع التقليب السريع.

ثم نضيف بعد ذلك الكبدة الاسكندراني، مع التقليب المستمر، على أن يترك النار عالية، مع التشويح المستمر للكبدة الاسكندراني.

نستمر في التقليب، حتى يتغير لون الكبدة، ثم نبدأ بعد ذلك في إضافة الفلفل الرومي المقطع، مع الاستمرار في التقليب.

نضيف الملح قرب نضج الكبدة الاسكندراني، ثم نضيف بعد ذلك الكمون عند اقتراب نضج الكبدة، حتى لا يتسبب في مرارتها.

هذه الطريقة تجعل طعم الكبدة الاسكندرانى زي المحلات، إلى جانب أنها لا تستغرق إلا دقائق معدودة، لتكون جاهزة، وستبهري بها عائلتك، ولن يحتاجوا لشرائها من عربات الكبدة أو محلات الكبدة الشهيرة مرة اخرى.

يمكنك تقديم الكبدة الاسكندراني في شكل سندوتشات في العيش الفينو، مع المخلل، كما تقدم على العربيات وفي محلات الكبدة الشهيرة.

كما يمكنك تقديم الكبدة الاسكندراني مع مكرونة بالصلصة، حسب الرغبة.

أحمد العوضي يتناول كبدة "نيه"، وياسمين عبد العزيز مازحة: طلقني

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني على طريقة الشيف نورهان

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اضرار الكبدة النيئة الكبدة النيئة احمد العوضي يتناول الكبدة النيئة فوائد الكبدة الكبدة النيئة واضرارها

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