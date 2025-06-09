في عيد حلول الروح القدس

في عيد العنصرة، لا نحتفل بذكرى تاريخية فقط، بل نحتفل بقوة سكبت فينا، وبنار أُشعلت في داخلنا، وبحياة جديدة بدأت في الكنيسة ولن تنتهي.. هذا العيد هو ميلاد الكنيسة، ولكنه أيضًا دعوة يومية لكل نفس أن تُولد من جديد بروح الله القدوس.

كان التلاميذ قبل حلول الروح القدس في خوف، مغلقين الأبواب، مضطربين، لا يعرفون كيف يبدأون الطريق. وكان بطرس، قائدهم، هو أكثر من ذاق مرارة الضعف.. ففي يوم خميس العهد، أنكر سيده، لا مرة، بل ثلاثًا.. أنكره أمام جارية، لا أمام قادة.. خاف، وإنهار، وبكى.

لكن ذات بطرس، في يوم العنصرة، وقف بثبات لم يعرفه من قبل، وفتح فاه بحكمة لم يتعلمها من كتب، ووبّخ جماهير لم يعد يخاف وجوهها.. ما هذا التحول العجيب؟! الجواب واحد وهو الروح القدس.

هو الذي جعل من بطرس الضعيف بطرس الجسور، ومن صياد بسيط صيادًا للناس، ومن إنسان مهزوز عمودًا في هيكل الكنيسة. لم يكن السر في بطرس، بل في من سكن بطرس.. وهكذا، في يوم واحد، دخل الإيمان في قلوب ثلاثة آلاف نفس، لأن روح الله تكلم فيهم من خلال فم بطرس.

نحن أيضًا لنا هذا الروح. "أما تعلمون أنكم هيكل الله، وروح الله ساكن فيكم؟".. لست أنت أقل من بطرس. لأن الروح الذي عمل فيه، هو ذاته الذي يعمل فيك، ولكن.. هل تعطيه مجالًا؟ أم تطفئه؟!

قال الرسول: "لا تُطفئوا الروح".. وكأن هناك نارًا فيك تحتاج أن تحافظ عليها مشتعلة، فلا تهمل، ولا تهمد، ولا تُطفئها بانشغالك، ولا تتركها تُطفأ بالخوف، أو التردد، أو الخطية..

الروح القدس لا يسكن في القلب لكي نحتفظ به كزينة، بل كقوة. هو المعزي، نعم، لكنه أيضًا المُطلق.. الذي يطلق فيك الشهادة، والمحبة، والغيرة، والتوبة، والبشارة، والفرح، والعمق، والنضج، والنقاوة.. إن كنت خائفًا، الروح يُعزيك.. وإن كنت مكسورًا، الروح يُرممك.. وإن كنت خاطئًا، الروح يُبكتك.. وإن كنت خامدًا، الروح يُشعل قلبك من جديد.

أيها الحبيب، لا تحتفل بعيد العنصرة فقط بترديد ما حدث في العلية، بل اسأل نفسك هل أنت ما زلت في العلية تنتظر؟ أم أنك انطلقت؟ هل أنت ما زلت خائفًا من مواجهة العالم؟ أم أنك تطلب امتلاءً جديدًا كل صباح؟ هل الروح فيك ساكن فقط؟ أم عامل؟ أم مطفأ؟!

عيد العنصرة ليس نهاية انتظار التلاميذ للروح، بل بداية انطلاقهم به.. فهل لك نفس البداية اليوم؟ هل تنطلق؟ هل تشتعل؟ هل تقول مع إشعياء: "هأنذا أرسلني"؟ هل تعلن للمسيح شهادة من غير خجل؟ هل تنطق، ولو بكلمة، تلمس قلبًا بعيدًا؟

إن الروح الذي جعل بطرس يقود 3000 نفس إلى الإيمان في يومٍ واحد، قادر أن يستخدمك أنت أيضًا إن سلّمت له قلبك بالكامل. لا تطفئ الروح.. لا تؤجّل صوته.. لا تُغلق أبوابه.. بل قل له: "تعال، واملأني، وقُدني، وأطلقني.. فأنا لك".

عيد حلول الروح القدس مبارك لك.. وليكن قلبك اليوم هو العلية التي يسكنها الله ويملأها نارًا وقداسة وقوة.

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