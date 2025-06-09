تحمي من السرطان وتقوي المناعة وتنظم السكر بالدم، فوائد حبة البركة

فوائد حبة البركة، حبة البركة من الأعشاب الشهيرة التي أوصانا الرسول الكريم بتناولها حيث يمكن مضغها كحبوب أو غليها وشربها دافئة.

وفوائد حبة البركة عديدة، لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن حبة البركة، وتعرف أيضًا باسم الحبة السوداء أو الكمون الأسود، هي بذور نباتية تستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي، وذكرت في الطب النبوي في حديث شريف"في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام" (رواه البخاري ومسلم)، وهذا الحديث النبوي دفع العلماء إلى دراسة هذه النبتة بعمق، وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة بالفعل أن حبة البركة تمتلك فوائد صحية كبيرة تعود بالنفع على الجسم والعقل.

القيمة الغذائية لحبة البركة

وأضاف السيد، تحتوي حبة البركة على عناصر غذائية فعالة، منها الزيوت الطيارة (مثل الثيموكينون) ذات الخصائص المضادة للالتهابات والسرطان، والبروتينات، والأحماض الدهنية الأساسية مثل الأوميجا 3 و6، وفيتامين B1، B2، B3، والكالسيوم، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم، والنحاس.

فوائد حبة البركة للصحة

فوائد حبة البركة للصحة

وتابع، أن من فوائد حبة البركة للصحة:

أثبتت الدراسات أن الثيموكينون الموجود في زيت حبة البركة يعمل على تحفيز الخلايا المناعية وتقويتها، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.

تعمل مضادات الأكسدة في حبة البركة على مكافحة الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف الخلايا، وبالتالي تساهم في الوقاية من أمراض الشيخوخة والسرطان.

تناول حبة البركة بانتظام قد يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم، ما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري من النوع الثاني.

تساعد الأحماض الدهنية غير المشبعة في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

تحتوي حبة البركة على مركبات تقلل من الالتهابات في الجسم، مما يجعلها مفيدة لمرضى التهاب المفاصل وأمراض المناعة الذاتية.

تساعد في تخفيف أعراض الربو والحساسية الموسمية، حيث تعمل كموسع طبيعي للشعب الهوائية.

تساعد في طرد الغازات، وتخفيف التقلصات المعوية، وتحسين عملية الهضم، كما تساهم في القضاء على الديدان المعوية.

يساعد زيت حبة البركة في علاج حب الشباب، الإكزيما، والتهابات الجلد، كما يغذي الشعر ويمنع تساقطه ويقويه من الجذور.

تشير بعض الدراسات إلى أن مادة الثيموكينون قد تساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، خاصة سرطان الثدي والقولون والبنكرياس.

أثبتت بعض الأبحاث أن تناول حبة البركة قد يساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية وزيادة الخصوبة لدى الرجال، كما تحسن من توازن الهرمونات لدى النساء.

طرق استخدام حبة البركة

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الحبوب كما هي، حيث يمكن مضغ الحبوب أو بلعها مع الماء، وزيت حبة البركة،يستخدم داخليا وخارجيا، كما يمكن طحنها وإضافتها للخبز أو الزبادي أو العسل، وتتوفر على شكل كبسولات في الصيدليات.

محاذير تناول حبة البركة

وأضاف اخصائى التغذية العلاجية، أنه لا يجب الإفراط في استخدامها، لأن الجرعات الكبيرة قد تؤدي إلى آثار جانبية، ويفضل استشارة الطبيب قبل استخدامها من قبل النساء الحوامل أو المرضعات أو من يعانون من أمراض مزمنة، كما أن زيت حبة البركة قد يسبب تهيج عند وضعه على الجلد دون تخفيف.

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