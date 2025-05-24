حبة البركة.. فوائد مهمة للصحة وجمال البشرة والشعر

فوائد حبة البركة، تُعد حبة البركة أو ما تُعرف أيضًا بـ"الحبة السوداء" أو "الكمون الأسود" من الأعشاب الطبيعية التي حظيت باهتمام كبير في الطب القديم والحديث على حد سواء.

وقد وردت في الأحاديث النبوية الشريفة، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام”، والسام هو الموت، مما يدل على مكانتها في الطب النبوي.



تنتمي حبة البركة إلى عائلة النباتات الحوذانية، ويُستخرج منها زيت يُستخدم طبيًا وتجميلًا، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة مثل مضادات الأكسدة، الأحماض الدهنية، البروتينات، الكربوهيدرات، الفيتامينات، والمعادن.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن حبة البركة من الكنوز الطبيعية التي وهبها الله للإنسان، لما تحتويه من عناصر غذائية وعلاجية متكاملة.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد حبة البركة على الصحة الجسدية والنفسية والجمالية.



أولًا: الفوائد الصحية لحبة البركة

حبة البركة للصحة

تعزيز المناعة

تحتوي حبة البركة على مركب "الثيموكينون" Thymoquinone، وهو من أقوى مضادات الأكسدة والالتهابات. يعمل على تحفيز جهاز المناعة لمحاربة الأمراض المختلفة، ويقي من الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية. ولهذا، يوصي كثير من الأطباء باستخدام زيت الحبة السوداء أو مسحوقها ضمن النظام الغذائي اليومي لتقوية المناعة.

مكافحة الأمراض المزمنة

تشير الدراسات الحديثة إلى أن حبة البركة تساهم في الوقاية من أمراض مزمنة مثل:

السكري: تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم.

ارتفاع ضغط الدم: لها تأثير مخفِّض لضغط الدم المرتفع.

الكوليسترول: تقلل من نسب الكوليسترول الضار LDL وترفع من الجيد HDL.

الربو والحساسية: تساعد في تحسين التنفس وتقليل أعراض الحساسية.

دعم صحة الجهاز الهضمي

تُعرف حبة البركة بقدرتها على تحسين الهضم وعلاج بعض مشكلات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، الغازات، وعسر الهضم. كما تساعد على طرد الديدان من الأمعاء وتخفيف أعراض القولون العصبي.

مضادة للسرطان

أثبتت بعض التجارب المعملية أن مستخلصات حبة البركة وخاصة مركب الثيموكينون تملك خصائص مقاومة للخلايا السرطانية، خاصة في سرطان الثدي، القولون، البنكرياس، والكبد. إلا أن هذه النتائج لا تزال قيد الدراسة والتجريب على الإنسان.

تحسين وظائف الدماغ

تحتوي الحبة السوداء على مركبات تساعد على تعزيز الذاكرة والتركيز وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر. كما تُستخدم تقليديًا في دعم الوظائف الذهنية وتحسين المزاج.

ثانيًا: الفوائد الجمالية لحبة البركة

للعناية بالبشرة

زيت الحبة السوداء يستخدم في علاج العديد من مشكلات البشرة مثل:

حب الشباب.

البقع الداكنة والتصبغات.

التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

الجفاف والتهيّج.

يحتوي الزيت على مضادات للبكتيريا والالتهابات، بالإضافة إلى فيتامينات A وC التي تغذي البشرة وتعزز نضارتها.

تحسين صحة الشعر

تدخل حبة البركة في تركيبات زيوت الشعر لتقوية الجذور ومنع تساقط الشعر. كما تعزز من نمو الشعر وتحسن من لمعانه وكثافته. يمكن استخدامها كزيت موضعي أو إدخالها ضمن النظام الغذائي للحصول على نتائج فعالة.

فوائد حبة البركة

ثالثًا: فوائد حبة البركة النفسية والعصبية

أظهرت بعض الدراسات أن تناول حبة البركة بانتظام قد يساعد على:

تقليل القلق والتوتر.

تخفيف الاكتئاب الخفيف.

دعم النوم العميق وتقليل الأرق.

تحسين الحالة المزاجية بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة على الدماغ.

رابعًا: طرق استخدام حبة البركة

يمكن استخدام حبة البركة بعدة طرق، منها:

تناول الحبوب كاملة بعد تحميصها.

طحنها وإضافتها إلى العسل أو الخبز أو الزبادي.

استخدام زيت الحبة السوداء موضعيًا للبشرة أو الشعر.

شربها منقوعة أو مغلية كشراب علاجي.

تناول كبسولات زيت حبة البركة المتوفرة في الصيدليات.

خامسًا: محاذير وتنبيهات

على الرغم من فوائدها العديدة، إلا أنه يجب التنبه إلى ما يلي:

لا يُنصح باستخدامها بكميات كبيرة للحامل لأنها قد تُحفز تقلصات الرحم.

قد تتفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم والسكري، لذا يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها بانتظام.

يُفضل دائمًا استخدام زيت الحبة السوداء الطبيعي والعضوي لتجنب أي إضافات كيميائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.