حبة البركة تحارب السرطان وتقوى المناعة

فوائد حبة البركة، حبة البركة من الأعشاب الشهيرة التى أوصانا الرسول الكريم بتناولها وهى تعرف بالحبة السوداء أو الكمون الأسود.

وفوائد حبة البركة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوى على نسبة عالية على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن حبة البركة، أو ما يعرف بـ"الحبة السوداء"، من الأعشاب الطبية الشهيرة التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب النبوي والعربي، وقد أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام"، أي الموت.

وأضاف السيد، تحتوي حبة البركة على العديد من المركبات الفعالة مثل الثيموكينون، وهي مادة مضادة للأكسدة والالتهابات، وتساعد في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الأمراض.

فوائد حبة البركة

فوائد حبة البركة للصحة

وتابع، أن من فوائد حبة البركة:-

تعزز مناعة الجسم، حيث تعمل على تحفيز الخلايا المناعية لمحاربة الفيروسات والبكتيريا، مما يجعلها فعالة في الوقاية من الأمراض الموسمية مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

تلعب حبة البركة دورًا مهمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم، خصوصًا لمرضى السكري، إذ تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، وتقلل من ارتفاع نسبة الجلوكوز.

مفيدة في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب من خلال تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

تساهم في تحسين الهضم وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات، كما تُستخدم كمضاد للطفيليات والديدان المعوية.

تُستخدم زيت الحبة السوداء لعلاج مشاكل البشرة مثل حب الشباب والالتهابات الجلدية، ويُقال إنها تُساهم في تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

أظهرت دراسات حديثة أن بعض المركبات الموجودة في حبة البركة تساهم في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، خاصة في سرطان الثدي والقولون.

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، تعتبر حبة البركة من الكنوز الطبيعية التي أنعم الله بها على الإنسان، وهي علاج وقائي يمكن استخدامه بانتظام ضمن نظام غذائي صحي، ولكن يُفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل استخدامها بشكل مفرط، خاصةً للحوامل أو مرضى الأمراض المزمنة.

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