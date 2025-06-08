فوائد الكوارع، تقوى المفاصل وتعالج الخشونة وتقاوم التجاعيد

فوائد الكوارع، الكوارع من مشتقات اللحوم الشهيرة التي تقدم كأكلة فاخرة بجانب الفتة وحلويات اللحوم، وعادة يكثر تقديمها في عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي وتجمع الأهل والأصدقاء، ولها عشاق كثيرون.

وفوائد الكوارع، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكوارع، أو أرجل العجول والخراف، تعتبر من الأطعمة الشعبية في العديد من الدول العربية، خاصة في مصر وبلاد الشام والعراق، وعلى الرغم من أنها قد تعتبر للبعض طعام "ثقيل" أو غير معتاد، إلا أن العلم الحديث بدأ يسلط الضوء على قيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة، خاصة فيما يتعلق بصحة المفاصل، البشرة، الجهاز الهضمي، والمناعة.

القيمة الغذائية للكوارع

وأضافت منى، أن الكوارع غنية بمركبات وعناصر غذائية مهمة، منها:-

الكولاجين، وهو البروتين الأساسي في الأنسجة الضامة والجلد.

الأحماض الأمينية، مثل الجلايسين والبرولين، المفيدين لصحة المفاصل والجلد.

الجيلاتين، الذي يتكون عند طهو الكوارع ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

المعادن، كالحديد، الزنك، المغنيسيوم، الكالسيوم، والفسفور.

فيتامينات B، وخاصة فيتامين B12 الضروري للأعصاب وتكوين الدم.

فوائد الكوارع للصحة

فوائد الكوارع للصحة

وتابعت، أن من فوائد الكوارع التى تدفعنا لتناولها:-

الكوارع تحتوي على نسب عالية من الكولاجين، وهو البروتين الذي يشكل البنية الأساسية للمفاصل والغضاريف، وتناول الكوارع بانتظام قد يساعد على تقوية المفاصل، وتقليل ألم الروماتيزم أو الخشونة لدى كبار السن.

الكولاجين الموجود في الكوارع يساهم في تعزيز مرونة الجلد وتقليل التجاعيد، كما يساعد على تقوية الشعر والأظافر، ولذلك، تعد الكوارع غذاء جمالي طبيعي.

الجيلاتين الموجود في الكوارع يعمل على تحسين بطانة المعدة والأمعاء، مما يقلل من مشاكل القولون العصبي، ويسهل الهضم، كما يساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

بفضل احتوائها على الزنك والسيلينيوم والفيتامينات، فإن الكوارع تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

الجيلاتين والأحماض الأمينية في الكوارع تلعب دور كبير في التئام الأنسجة وتجديد الخلايا، ما يجعلها خيار جيد لمن يعانون من الجروح أو بعد العمليات الجراحية.

تناول شوربة الكوارع الساخنة يوفر طاقة عالية للجسم بسبب محتواها العالي من الدهون الصحية والبروتين، وهي مفيدة لمرضى سوء التغذية أو من يعانون من ضعف عام.

الكوارع تحتوي على الجلايسين، وهو حمض أميني له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، ما يساعد في تحسين جودة النوم، وتقليل التوتر والقلق، ودعم الوظائف الدماغية.

نصائح عند تناول الكوارع

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل تنظيف الكوارع جيدا قبل الطهي، كما يجب طهيها لساعات طويلة للحصول على أقصى استفادة من الكولاجين، ولمرضى الكوليسترول أو القلب، يفضل إزالة الطبقة الدهنية الزائدة وتناولها باعتدال، ويمكن إضافة الليمون والثوم والبقدونس لتعزيز النكهة والفائدة، والكوارع ليست مجرد طعام شعبي تقليدي، بل هي مصدر غني بالمغذيات التي تقدم فوائد مذهلة للصحة العامة والجمال والمناعة، وبالرغم من أن طهيها يتطلب وقت وجهد، إلا أن النتيجة النهائية تستحق، لما تحتويه من كنوز غذائية.

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