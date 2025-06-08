أخبار مصر اليوم، جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة 2025، الزراعة: ذبح أكثر من 28 ألف أضحية بالمجازر الحكومية، بعد وفاة بطل محطة العاشر من رمضان، مصدر: الحادث نتيجة إهمال

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي عقب تصديق الرئيس، نص قانون مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد والمرشحين والشروط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.

كشفت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها، عن ملابسات حدوث انفصال جزئي مفاجئ محدود بالطبان الترابي بطريق اسنا / الأقصر الزراعي الغربي عند مدخل طريق أرمنت /الواحات.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال الذبح لأكثر من 28 ألف أضحية بالمجان للمواطنين، من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 35 ألفًا و864 خدمة طبية للحجاج المصريين خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية في الأراضي السعودية، حيث شملت هذه الخدمات 32 ألفًا و922 زيارة لعيادات مكة المكرمة، و2,942 زيارة لعيادات المدينة المنورة، في إطار حرص الوزارة على ضمان سلامة وصحة الحجاج.

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الثالث الثانوي بالنسبة لطلاب النظامين الجديد والقديم.

تنسيق الجامعات 2025.. حصلت جامعة القاهرة الأهلية على الموافقة لبدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/2026، بعد صدور القرار الجمهوري الخاص بذلك.

صرح مصدر بوزارة البترول لفيتو أن ما حدث في واقعة محطة وقود العاشر ووفاة بطلها، يدل علي ضعف منظومة التأمين التي تنفذها وزارة البترول وعدم اتباع معايير السلامة في تفريغ شحنات الوقود داخل المحطات.

تواصل وزارة التعليم العالي نشر سلسلة "العيد صحة" بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التوعية الصحية خلال عيد الأضحى المبارك.

رصدت عدسة فيتو توافد عدد كبير من الأفراد والعائلات على كورنيش النيل في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للاحتفال بالعيد.

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