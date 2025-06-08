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جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الثالث الثانوي بالنسبة لطلاب النظامين الجديد والقديم.

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة 2025 

ويبدأ طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) امتحاناتهم في المواد غير المضافة للمجموع يوم الأحد 15 يونيو 2025، كما يبدأ الطلاب في النظام القديم في نفس اليوم.

امتحانات الثانوية العامة 2025 

و يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية.

بينما يبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الإقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين 

وكان اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وحرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.

 

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  قرارا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، رئيسا لامتحانات الثانوية العامة 2025، والدكتور رمضان محمد رمضان نائبا له.

امتحانات الثانوية العامة 2025

 وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، حيث أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية يتضمن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

طلاب الثانوية العامة 
طلاب الثانوية العامة 

امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

 وأكدت الوزارة أن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام القديم للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ هم الطلاب الراسبون بمواد بالصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل بياناتهم (استمارة إلكترونية جديدة)؛ لأداء الامتحان في المواد التي رسبوا فيها، وكذلك الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (وصدر لهم رقم جلوس) وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدي جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب، وذلك على النحو التالي: المواد العامة وهى: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية)، والمواد التخصصية وهي: طلاب الشعبة الأدبية: (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق)، وطلاب الشعبة العلمية (العلوم): (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية)، وطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية)، والمواد التي لا تضاف إلى المجموع وهى: (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).

أما بشأن الفئات المسموح لها دخول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على النظام الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، فقد أوضحت الوزارة أنها تشمل الطلاب المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه (العلمية - الأدبية) المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والطلاب الناجحين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي ۲۰۱۲ / ۲۰۱۳ (بداية تطبيق النظام الحديث) وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوي على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

 

وفي هذا الإطار، نوهت الوزارة بأن المواد الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام طبقًا للقرار الوزاري رقم (۱۳۸) لسنة ٢٠٢٤ تشتمل على مواد يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء)، ومواد يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)، ومواد يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية فقط وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء)، ومواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب وتشمل (التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية، والتربية الوطنية).

 

 

 

 

 

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