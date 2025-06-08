رابط التسجيل المبكر لجامعة القاهرة الأهلية، ونظام الدراسة والتخصصات المتاحة

تنسيق الجامعات 2025.. حصلت جامعة القاهرة الأهلية على الموافقة لبدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/2026، بعد صدور القرار الجمهوري الخاص بذلك.

وكانت الجامعة فتحت باب التقديم المبكر، بداية شهر مايو الماضي، من خلال الحضور إلى مقرها الرئيسي بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، وشهدت إقبالا كبيرا نظرا لتنوع التخصصات والكليات المتاحة بها.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذه السطور التخصصات المتاحة بجامعة القاهرة الأهلية، ورابط التسجيل المبكر إلكترونيا، بعد أن أتاحته الجامعة.

التخصصات الدراسية بجامعة القاهرة الأهلية

ضمت جامعة القاهرة الأهلية، مجموعة من التخصصات الهامة، والمتنوعة ما بين العلوم الطبية، والرياضية، والانسانية، وجاءت البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الأهلية كالتالي:

كلية الطب

بكالوريوس الطب والجراحة

كلية طب الأسنان

بكالوريوس طب الأسنان

كلية الصيدلة

بكالوريوس الصيدلة - فارم دي (صيدلة اكلينيكية)

كلية العلاج الطبيعي

بكالوريوس العلاج الطبيعي

كلية التمريض

بكالوريوس التمريض

كلية الطب البيطري

بكالوريوس طب بيطري

كلية الهندسة

بكالوريس هندسة العمارة والعمران المستدام

بكالوريوس هندسة إدارة التشييد والبنية التحتية

بكالوريوس هندسة الكهرباء والطاقة المتجددة

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات

بكالوريوس هندسة البرمجيات

بكالوريوس الذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

بكالوريوس التقنية الحيوية

بكالوريوس الكيمياء الحيوية/ الميكروبيولوجي

كلية الأدارة

بكالوريوس إدارة الأعمال (E)

بكالوريوس المحاسبة (E)

بكالوريوس التأمين (E)

كلية الإعلام

بكالوريوس الإعلام

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات

بكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية

بكالوريوس السياسات العامة

كلية التربية للطفولة المبكرة

ليسانس إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة

لينك التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية

كشفت جامعة القاهرة الأهلية، عن طرق التواصل معها، وأكدت أنها مستعدة للرد على أية استفسارات، لمن يرغب في التعرف على التخصصات التي تتيحها الجامعة، ونظام الدراسة بها، من خلال مقر الجامعة بوصلة الدهشور بمدينة السادس من أكتوبر، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي:

info.cnu@cu.edu.eg

أو من خلال زيارة موقعها الرسمي من هنــــــــــا.

نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة الأهلية، في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن نظام الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، هو نفس نظام الدراسة المتبع بجامعة القاهرة الحكومية، دون اختلاف.

وأوضح أن هناك بجامعة القاهرة الأهلية برامج مميزة، يطبق بها نظام الساعات المعتمدة، كما هو الحال في جامعة القاهرة الحكومية، وهناك برامج عادية يطبق فيها النظام التقليدي العادي المعتاد في مختلف الجامعات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الأمر متروك للطالب في اختيار البرنامج المناسب له، سواء بنظام الساعات المعتمدة أو النظام العادي.

وقال: " الأمر لا يقف أبدا عند حدود برامج الساعات المعتمدة فقط".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.