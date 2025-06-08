مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفيات كفر الشيخ لمتابعة انتظام سير العمل

زار الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، عددا من مستشفيات محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالمتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بمستشفيات قطاع الطب العلاجي، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالتزامن مع إجازات عيد الأضحى المبارك.

زيارة مستشفى كفر الشيخ العام

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة بدأت بزيارة مستشفى كفر الشيخ العام، والمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة والحضانات، ومراجعة السجلات الطبية، والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل.

وأضاف «عبدالغفار» أن مساعد الوزير حرص على التحدث مع طاقم عمل المستشفى والاستماع إلى مقترحاتهم وأرائهم، والاطلاع على أي تحديات تؤثر على انتظام سير العمل بالمستشفى، للعمل على تذليلها، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في المستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، أوصى بتجهيز غرفة فرز وانتظار في المساحة الفارغة في قسم الاستقبال، ورفع كفاءة أسرة الطوارئ، ومراجعة قائمة أدوية الصيدلية، وإعداد قائمة أدوية يومية محدثة، كما وجه بتكويد خدمة القسطرة العلاجية CTO، حيث يصل متوسط حالات قسطرة في الطواريء إلى 6 حالات يوميا، وزيادة رصيد الصبغات ليغطي 3 أشهر، كما وجه بزيادة عدد أكياس الدم التجميعية، من خلال زيادة حملات التبرع والمتبرعين.

زيادة أرصدة عقار «lVIG» الخاص بعلاج بعض الأمراض المناعية

وتابع أن الدكتور بيتر وجيه، أوصى بإنشاء وحدة لجراحة القلب، وإعادة تدوير الأسرة للاستفادة القصوى من كامل الطاقة الاستيعابية للمستشفى، وبزيادة أرصدة عقار «lVIG» الخاص بعلاج بعض الأمراض المناعية، لتغطية 3 أشهر، مع تطبيق بروتوكولات الأمراض المناعية وأمراض الدم، وزيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة عقار «lVIG» حيث بلغ متوسط عدد المترددين يوميا 300 متردد و200 مريض خارجى بوحدة الـ m.s، كما وجه بتفعيل دور المجالس الطبية في محافظة كفر الشيخ، لإصدار القرارات الخاصة بمرضى m.s بدلا من إرسال الأوراق إلى مقر المجالس بالقاهرة، وذلك تسهيلا للمرضى وتقليل مشقة وعناء السفر عليهم وسرعة تقديم الخدمة الطبية للمريض.



ولفت «عبدالغفار» إلى أن زيارة محافظة كفر الشيخ تضمنت المرور على مستشفى دسوق العام، وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات، والحضانات، ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، إلى تفقد الأعمال الإنشائية والتطوير بالمستشفى، حيث وجه مساعد الوزير بسرعة الانتهاء منها، وإنشاء أقسام لجراحة المخ والأعصاب، والقلب والصدر، بينما أشاد بوحدة الغسيل الكلوي (أطفال) والتي تضم 4 أسرة غسيل، ويبلغ عدد المترددين عليها 10 أطفال.

ونوه إلى استكمال الجولة بالمرور على مستشفى فوة المركزي، حيث تم التوجيه بسرعة الانتهاء من فرش القسم الداخلي بسعة 70 سريرا، وقسم الاستقبال بسعة 13 سريرا، خلال شهر من تاريخ الزيارة، كما تم التوجيه بسرعة تشغيل العناية الجديدة بسعة 11 سريرا، إلى جانب التوجيه بتدعيم بعض التخصصات الطبية ومنها جراحة المخ والأعصاب والعظام.

رافق الدكتور بيتر وجيه خلال الزيارة، الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد سمير مدير الإدارة العامة للشئون الخدمات الطبية، والدكتور محمد أبوالسعد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

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