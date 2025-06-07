بالكليات والبرامج الدراسية، 7 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة العام المقبل

تنسيق الجامعات 2025، اتخذت الدولة المصرية على عاتقها مسئولية إنشاء جامعات أهلية، تعتمد على التوأمة مع الجامعات الدولية، لتطوير التعليم الجامعي، وتحسين جودة الخدمة التعليمية، بالإضافة إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، ومؤهلين لوظائف المستقبل.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، عدة 7 قرارات جمهورية بإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة، هي جامعة السويس الأهلية، وجامعة دمنهور الأهلية، وجامعة القاهرة الأهلية، وجامعة عين شمس الأهلية، وجامعة سوهاج الأهلية، وجامعة كفر الشيخ الأهلية، إضافة إلى جامعة الوادى الجديد الأهلية.

وتستعرض بوابة فيتو، التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة بكل جامعة، حيث تبدأ الدراسة بالجامعات الجديدة اعتبارا من العام الدراسي القادم.

كليات جامعة السويس الأهلية

حصلت جامعة السويس الأهلية على الموافقة لبدء الدراسة العام الدراسي القادم 2025/2026، وهي تضم مجموعة من الكليات جاءت كالتالي:

كلية طب الأسنان

كلية العلاج الطبيعي

كلية الهندسة والبترول والتعدين

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كلية الاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية

كلية الإعلام

كلية الفنون التطبيقية

البرامج الدراسية والكليات بجامعة القاهرة الأهلية

تحتوى جامعة القاهرة الأهلية على عدد من الكليات، التي تقدم مجموعة مهمة من البرامج الدراسية وجاءت كالتالي:

كلية الطب

بكالوريوس الطب والجراحة

كلية طب الأسنان

بكالوريوس طب الأسنان

كلية الصيدلة

بكالوريوس الصيدلة - فارم دي (صيدلة اكلينيكية)

كلية العلاج الطبيعي

بكالوريوس العلاج الطبيعي

كلية التمريض

بكالوريوس التمريض

كلية الطب البيطري

بكالوريوس طب بيطري

كلية الهندسة

بكالوريس هندسة العمارة والعمران المستدام

بكالوريوس هندسة إدارة التشييد والبنية التحتية

بكالوريوس هندسة الكهرباء والطاقة المتجددة

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات

بكالوريوس هندسة البرمجيات

بكالوريوس الذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

بكالوريوس التقنية الحيوية

بكالوريوس الكيمياء الحيوية/ الميكروبيولوجي

كلية الأدارة

بكالوريوس إدارة الأعمال (E)

بكالوريوس المحاسبة (E)

بكالوريوس التأمين (E)

كلية الإعلام

بكالوريوس الإعلام

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات

بكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية

بكالوريوس السياسات العامة

كلية التربية للطفولة المبكرة

ليسانس إعداد معلمي علوم الإعاقة لمرحلة الطفولة المبكرة

كليات جامعة دمنهور الأهلية

تضم جامعة دمنهور الأهلية 8 كليات، جاءت كالتالي:

كلية الصيدلة

كلية الطب البيطري

كلية التمريض

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية إدارة الأعمال

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

كلية الفنون التطبيقية

كليات جامعة عين شمس الأهلية

تبدأ الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية، اعتبارا من العام الدراسي القادم، ويقع مقرها بالعاصمة الإدارية،وتحتوي الجامعة على 11 كلية، جاءت كالتالي:

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والمعلومات

كلية التجارة

كلية العلوم

كلية الزراعة

كلية الآداب

كلية الإعلام

كلية الطب البشري

كلية طب الأسنان

كلية التمريض

كلية القانون الدولي

كليات جامعة سوهاج الأهلية

تحتوي جامعة سوهاج الأهلية على 8 كليات جاءت كالتالي:

الهندسة والبترول.

الذكاء الاصطناعي.

علوم الحاسب.

الطب والجراحة.

العلاج الطبيعي.

طب الفم والأسنان.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الفنون والإعلام الرقمي واللغات

كليات جامعة كفر الشيخ الأهلية

تبدأ الدراسة بجامعة كفر الشيخ الأهلية، العام الدراسي القادم، في 12 كلية، جاءت كالتالي:

كلية الطب البشري

كلية طب الفم والأسنان

كلية الصيدلة

كلية العلاج الطبيعي

كلية التمريض

كلية الطب البيطري

كلية الهندسة

كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية الزراعة

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كلية التجارة وعلوم الإدارة

كليات جامعة الوادي الجديد الأهلية

تضم جامعة الوادي الجديد الأهلية 5 كليات متنوعة تشمل تخصصات طبية وعلمية وإنسانية:

كلية الصيدلة

كلية الطب البيطري

كلية الزراعة

كلية اللغات والعلوم الإنسانية

كلية العلوم

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