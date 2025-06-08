بعد وفاة بطل محطة العاشر من رمضان، مصدر: الحادث نتيجة إهمال في منظومة التفريغ

صرح مصدر بوزارة البترول لفيتو أن ما حدث في واقعة محطة وقود العاشر ووفاة بطلها ، يدل علي ضعف منظومة التأمين التي تنفذها وزارة البترول وعدم اتباع معايير السلامة في تفريغ شحنات الوقود داخل المحطات.

وأضاف المصدر أن الشركة التابعة لها محطة وقود العاشر هي شركة سعودية، تمتلك عددا من محطات الوقود في مصر .

وأشار إلى أن التحقيقات سوف تكشف المسئول عن الحادث، سواء كانت الشركة التي يتبع لها السائق المتوفى أو الخلل داخل محطة الوقود نفسها.

وفي ذات السياق أشار المصدر إلى أن هناك تقصيرا في مراقبة منظومة تأمين محطات الوقود في مصر، وواجب علي الوزارة أن ترسل فرق تفتيش دورية علي جميع المحطات، وذلك لإجبارهم علي تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل تلك المحطات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث واقعة محطة العاشر من رمضان، إلى اندلاع النيران بشكل مفاجئ داخل محطة وقود بالعاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، بعد انفجار تانك السيارة نتيجة ارتفاع درجة حرارته، مهددة بكارثة كبرى وأضرار جسيمة في حال امتداد النيران إلى المناطق السكنية المجاورة أو فى محطة البنزين.

وفي تلك اللحظات المرعبة، لم يتردد السائق خالد محمد شوقي، فاندفع إلى مقعد القيادة بسرعة غير معهودة بينما كانت النيران تلتهم السيارة، وانطلق بها إلى خارج المحطة، محاولًا إبعاد الخطر عن المواطنين المتواجدين، وبفضل شجاعته، نجح في إخراج السيارة المحترقة إلى الشارع، ليحول دون امتداد الحريق إلى خزانات الوقود داخل المحطة، وتداول عدد من المواطنين مقاطع فيديو وصورًا للسائق مصحوبة بكلمات الإشادة والإعجاب، وتم نقله على الفور إلى مستشفى "أهل مصر للحروق" لتلقي العلاج اللازم بعد أن نُقل من مستشفى محلي، حيث كان محتجزًا بالعناية المركزة. وتوفي ظهر اليوم ويدعي خالد محمد شوقي.

معايير تفريغ سيارات البنزين داخل المحطات

تتضمن معايير تفريغ سيارات البنزين داخل المحطات، عدة إجراءات وخطوات لتأمين عملية التفريغ بشكل آمن ومناسب. تتضمن هذه المعايير تدابير للسلامة، وإجراءات للتحقق من جودة وكمية البنزين، وتوفير المعدات اللازمة لعملية التفريغ.

أولًا: إجراءات السلامة:

إغلاق المحطة:

قبل بدء عملية التفريغ، يجب إغلاق المحطة تمامًا لإيقاف أي نشاط داخلها وضمان سلامة العاملين.

إطفاء المضخات:

يجب إطفاء جميع المضخات داخل المحطة لمنع أي تلوث أو تسرب للوقود.

تأريض الكهرباء:

يجب تأريض السيارة المجهزة لتفريغ البنزين قبل البدء في عملية التفريغ.

توفير معدات السلامة:

يجب توفر معدات إطفاء الحريق مثل طفايات الحريق اليدوية والأجهزة الآلية، بالإضافة إلى جرادل رمل في أماكن مناسبة.

ثانيًا: خطوات تفريغ البنزين:

1. توجيه السيارة:

يجب توجيه السيارة إلى منطقة التفريغ المخصصة في المحطة، والتي تكون مسطحة ومجهزة.

2. التفتيش:

يجب فحص السيارة المجهزة لتفريغ البنزين والتأكد من أنها في حالة جيدة وذات أداء مناسب.

3. اختيار الخط:

يجب تحديد خط الربط المناسب بين السيارة وخزان الوقود في المحطة.

4. تأكيد القدرة الفارغة:

يجب التأكد من أن خزان الوقود في المحطة فارغ تمامًا قبل بدء عملية التفريغ.

5. قبول الجودة والكمية:

يجب فحص جودة وكمية البنزين الذي يتم تفريغه والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة.

ثالثًا: الإجراءات الإضافية:

توفير معدات مكافحة الحريق:

يجب توفر معدات مكافحة الحريق مثل خراطيم المياه، وفوهات الرش، ومركبات إطفاء متعددة الأغراض.

توفير اللوحات الإرشادية:

يجب توفر لوحات إرشادية توضح الإجراءات الواجب اتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.

تدريب العاملين:

يجب تدريب العاملين في المحطة على إجراءات السلامة والإجراءات اللازمة في حالة حدوث أي طارئ.

رابعًا: الإرشادات الخاصة:

تجنب تعبئة الوقود أثناء التفريغ:

يجب تجنب تعبئة الوقود في السيارات أثناء عملية تفريغ البنزين في المحطة، لتجنب إثارة الرواسب في الخزان.

تجنب التدخين:

يجب الامتناع عن التدخين في منطقة التفريغ، نظرًا لخطر اشتعال أبخرة الوقود.

تجنب استخدام الهواتف المحمولة:

يجب تجنب استخدام الهواتف المحمولة في منطقة التفريغ، نظرًا لتأثير الترددات على مضخات الوقود.

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