ترقيات بشركة إنبي للبترول تتسبب في حالة غليان بين الموظفين

يعتبر الفساد الإداري في الوظيفة العمومية من القضايا المحورية التي تؤثر سلبا على الأداء الحكومي والتنمية المستدامة.

ويتجلى هذا الفساد في عدة أبعاد من أخطرها المحسوبية مما يترتب على هذه الظاهرة تداعيات خطيرة تؤثر على السياسات العامة وثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية وتشمل إبعاد الفساد الإداري في الوظيفة العمومية عدة جوانب من أهمها التمييز بين الموظفين بناء على الولاءات الشخصية مما يؤدي إلى استبعاد الكفاءات الحقيقة من الحصول على ترقياتها وإفساح المجال لمن لا يستحق.

مجاملات فجة في ترقيات الإدارات بشركة إنبي دون حصولهم على المستوى المطلوب للترقي



وما يحدث في بعض شركات قطاع البترول من فساد إداري والمجاملات الفجة في ترقيات الإدارات العليا يؤثر على تطوير الخدمات العامة ويتسبب في غضب اجتماعي بين الموظفين.



وما يدور الآن في شركة انبي للبترول وهو تجهيز مجموعة كبيرة يتم تمرير ترقيتها بمخالفة لوائح الترقيات بالهيئة العامة للبترول والتي تنص على أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها وقضاء المدة البينية المنصوص عليها في الجداول 1و ٢و ٣ المرافقة لقانون الخدمة المدنية

هناك حالة من الاستياء داخل بين بعض موظفي شركة إنبي بسبب قيام إحدى مساعدي رئيس الشركة بإرسال أوراق عدد من الموظفين الذي تم ترشيحهم الي وظائف قيادية ومساعد مدير عام بإدارات الشركة بالمخالفة للوائح والتي تنص على أن من يتم ترشيحه الي هذه الوظائف يكون تخطي الدرجة ١٥ وهو ما منصوص عليه في شركة انبي ولكن قيام محمد ثابت مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية بإرسال مجموعة من العاملين والذين قاموا بعمل كشف طبي الأسبوع الماضي وذلك تمهيدا لصدور قرار الترقيات وهم لم يتخطوا الدرجة ١٤. وتم التحايل علي هذه الثغرة من من خلال عمل التماس مقدم للهيئة لترقيتهم بالدرجة ١٥ مع العلم ان ذلك يحتاج سنوات للوصول لهذه الدرجة.

احتقان كبير بين موظفي إنبي ومطالبات بتدخل الوزير



وتسبب ذلك في حالة كبيرة من الاحتقان لدي كثير من موظفي شركة انبي الذين يرون أنهم أحق في الحصول على تلك الترقيات.

وبذلك نضع القصة أمام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية للنظر فيما يدور داخل شركة إنبي وذلك للحفاظ على حقوق الموظفين.

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