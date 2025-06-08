بعد تشغيل المرحلة الأولى، أبرز المعلومات عن محطات الأتوبيس الترددي السريع.. 113 كم تشمل 48 محطة.. تيسير حركة تنقل المواطنين أبرز الأهداف.. وتصنيع الأتوبيسات محليا

بعد بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، نشرت وزارة النقل تقريرا يشمل أبرز المعلومات عن محطات المرحلة الأولى من المشروع، والممتدة من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي بطول 35 كم.

مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاث يبلغ طوله 113 كم

أولا: مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاث يبلغ طوله 113 كم، ويشمل 48 محطة، بالإضافة إلى مواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية.

وسيتم تشغيله على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى: عدد 14 محطة وتشمل المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة، وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم، متضمنة عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (الإسكندرية الصحراوي)، على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة، وذلك في المسافة من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوى بعد انتهاء التوسعة بتلك المسافة.

المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT

ثانيا: المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، يبلغ طولها 35 كم والممتدة من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، والتي تم بدء التشغيل التجريبي لها بجمهور الركاب تشتمل على 14 محطة، كالتالي:



1. محطة الإسكندرية الزراعي، وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة طريق مصر الإسكندرية الزراعي والقادمين من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعها، وكذلك القادمين من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.



٢. محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية، وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة الشرقاوية والقادمين من القرى التابعة مثل ميت حلفا وميت نما وتوابعهما.

٣. محطة شبرا بنها، وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة المتجهين إلى طريق شبرا بنها الحر، ومحور الفريق العصار.

٤. محطة بهتيم، وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاة، وتخدم المحطة منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة، وكذلك شارع نادي إسكو، وتوابعهما من القرى والعزب.

٥. محطة مسطرد، وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة مسطرد وترعة الإسماعيلية وطريق الإسماعيلية الزراعى وطريق بلبيس والمتجهين إلى الأميرية والمطرية.

٦. محطة الخصوص، وهي محطة سطحية ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة الخصوص والعزب التابعة لها.

٧. محطة المرج وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة وتتبادل خدمة نقل ركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

٨. محطة القلج وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب الى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهما.

٩. محطة مؤسسة الزكاة، وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة مؤسسة الزكاة والقادمين من عين شمس وتوابعهما من القرى والعزب.

١٠. محطة الفريق إبراهيم عرابي، وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة شارع الـ100، كما تخدم منطقة الحرفيين وتوابعها.

١١. محطة السلام وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة منطقة السلام وموقف السلام، وكذلك مدينة النهضة واستاد السلام.

١٢. محطة عدلى منصور (وهي محطة غير نمطية) تخدم المحطة منطقة عدلى منصور والقادمين من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الإسماعيلية، وتتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلى منصور للمترو، والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

١٣. محطة طريق السويس، وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال نفق مشاة، وتخدم المحطة طريق القاهرة / السويس، والقادمين من مدينة نصر وألماظة والمتجهين إلى التجمع الأول والعاصمة الإدارية.

١٤. محطة أكاديمية الشرطة، وهي محطة سطحية، ويتم وصول جمهور الركاب إلى المحطة من خلال كوبري مشاة، وتخدم المحطة منطقة زهراء مدينة نصر والتجمع الأول وأكاديمية الشرطة.

وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة ويساهم في تيسير حركة التنقل في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط

ثالثا: مشروع الأتوبيس الترددي BRT سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث إنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة، وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، وسيساهم هذا المشروع في تشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة، خاصة أن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات، حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

رابعا: سيساهم المشروع في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد.

خامسا: يعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى، حيث يتبادل الخدمة مع كل من: (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة)، و(القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور).

سادسا: كافة أتوبيسات المشروع أتوبيسات كهربائية تم إنتاجها محليا في مصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

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