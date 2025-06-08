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حوادث

لو الجزار غشك في لحمة العيد، قانونية تكشف عقوبة غش اللحوم بالقانون

لحوم العيد، فيتو
لحوم العيد، فيتو

قالت شيرين محفوظ، المحامية: إن القانون تصدى للغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، وخاصة إذا تم الغش في اللحوم كغذاء نظرا لزيادة الطلب عليها في عيد الأضحى المبارك، فيحاول البعض الغش في لحوم العيد ببيعهم لها برغم علمهم بفسادها وعدم صلاحيتها.

قانون الغش والتدليس

وأكدت محفوظ أن قانون الغش والتدليس نص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وأشارت قائلة في تصريحات لـ"فيتو": “كل من تعرض لغش في اللحوم عليه عمل محضر، وإرفاق العينة الفاسدة لفحصها وحقكم هيجي بالقانون".

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الغش والتدليس شيرين محفوظ عيد الأضحي المبارك قانون الغش والتدليس أسعار اللحوم

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