الطرق الصحيحة لتجميد وطهي اللحوم

تقضى معظم ربات البيوت اول يوم عيد الأضحى فى ذبح وتوزيع وتخزين لحوم الأضحية وهى خطوة مرهقة ولكنها ضرورية.

وتحرص ربات البيوت على اختيار قطع اللحوم المناسبة لطهى الأكلات وتقسيم اللحوم وتخزينها بشكل صحيح حتى لا تفسد.

وتقول الشيف نيفين عباس، إن قطعيات اللحوم تختلف في نوعية النسيج العضلي وكمية الدهون والقساوة والمدة اللازمة للطهي علي النار، لذلك للحصول علي قطعة لحم طري بطعم مميز يتوجب أولا معرفة القطع المناسبة للطبخ السريع أو الطويل لأنها توفر وقت ومجهود مع الحفاظ على جودة وطعم اللحم

طرق تقسيم قطعيات اللحوم بعد الذبح

واضافت نيفين، أنه بمجرد الذبح وتنظيف اللحم، يتم تقسيمه لعدة قطع رئيسية، وكل قطعة لها استخداماتها.

قطع لحوم تنضح سريعا

المجموعة الأولي وهي، القطع اللي تصلح للطبخ فور الذبح وتتكون من:

لحم الفيليه، وهي أشهر قطعة طرية جدا باللحم ويمكن طهيها سريعا على الشواية أو المقلاة في دقائق.

الريش، وهي قطع لحم خفيفة دهنية نسبيا لكن طرية وخيار ممتاز للشوي أو الطهي السريع.

ستيك اللحم وهي قطعة متوسطة الطراوة تصلح للطهي السريع مع شويها بتتبيلة أو زبدة وروزماري

الضلوع القصيرة، وهي قطع رفيعة من الأضلاع ويمكن طبخها سريعا على النار

طرق تقسيم وتخزين اللحوم بعد الذبح

قطع لحوم تحتاج وقت طويل للطهى

المجموعة الثانية وهي، القطع التي يمكن تركها ليوم آخر أو يتم طبخها ببطء:-

الكوارع، وهي قطعة يفضل طهيها لفترة طويلة

الفخد، وهي قطعة قاسية نسبيا، تحتاج وقت طويل على نار هادئة حتي تصبح طرية

المقدمة، وهي قطعة قاسية ويفضل طهيها البطيء تصلح للشواء البطيء أو السلق الطويل.

الكتف، وهي قطعة غنية بالأنسجة الضامة وتحتاج وقت طويل لطهيها حتى تلين

ماهو التفريز الصحيح بعد الذبح

وتابعت، أما عن تفريز اللحوم بعد الذبح، هناك خطوات يجب اتباعها لتجهيز اللحوم قبل التفريز، منها:-

التقطيع حسب الاستخدام، أي قطع اللحوم على حسب الاستخدام مثال حال طهيها سريعا يفضل أن تكون القطع صغيرة ورقيقة.

التنظيف الجيد، وهو إزالة الدهون الزائدة أو الجلد الغير مرغوب به قبل التفريز.

التغليف المناسب، عن طريق استخدام أكياس تفريز بلاستيكية محكمة الغلق أو ورق ألمونيوم مغطى بكيس بلاستيك، وويفضل التفريز تحت ضغط بأكياس الفاكيوم لإزالة أكبر قدر من الهواء لتقليل فرص تكون بلورات الثلج التي تؤثر على نكهة وملمس اللحم.

وضع تاريخ التفريز وكتابة التاريخ على الكيس لتحديد مدة التخزين، مع مراعاة درجات حرارة التفريز المثالية وهي درجة حرارة الفريزر المثالية -18 درجة مئوية أو أق، مع تجنب التجميد والتذويب المتكرر لأنه يؤدي لفقد نكهة وطرواة اللحم.

أما بالنسبة لمدة التفريز بالفريزر، فقطع اللحم الطرية (مثل الفيليه، أو الريباي) من 6 إلى 12 شهر، وقطع اللحم للطبخ البطيء (مثل الكتف، الكوارع) من 4 إلى 6 شهور، اللحوم المفرومة 3 إلى 4 شهور فقط.

عند التذويب يفضل ان يكون التذويب ببطء في الثلاجة وليس في حرارة الغرفة.

وأوضحت الشيف نيفين عباس، أنه يجب مراعاة تتبيل بعض القطع مثل الكتف حيث يفضل أن تتبل قبل التفريز حتي تساعد في تحسين الطراوة والنكهة، ومعرفة قطعيات اللحوم المناسبة للطبخ السريع أو الطويل والاهتمام بالتفريز الصحيح، هو سر نجاح أي طبق لحم مع مراعاة اختيار القطعة المناسبة على حسب طريقة الطهي المطلوبة، وتنظيم التفريز، يجعل ربة المنزل دائما تقدم طبق لحم طري ولذيذ.

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