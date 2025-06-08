الطريقة المثلى لحفظ لحوم الأضحية، منذ لحظة ذبحها وحتى تفريزها (فيديو)

الطريقة المثلى لحفظ لحوم الأضحية، تُمثّل أيام عيد الأضحى موسمًا سنويًا مليئًا بالنفحات الإيمانية والروحانية، وتأتي الأضحية كأحد أعظم شعائر هذا العيد المبارك.





ومع تزايد أعداد الأضاحي التي تُذبح في هذه الفترة، يبرز سؤال مهم لدى الكثير من الأسر: ما هي الطريقة الصحية والمثلى لحفظ لحوم الأضحية؟



خاصة أن سوء التعامل مع اللحوم بعد الذبح مباشرة قد يؤدي إلى فسادها أو فقدان قيمتها الغذائية أو حتى التسبب في أمراض صحية.



أولًا: الاستعداد لعملية الذبح

قبل بدء الذبح، يجب أن يتم التجهيز المسبق لبعض الأمور المهمة، ومنها:



اختيار مكان نظيف للذبح: يجب أن يتم الذبح في مكان نظيف وجيد التهوية، بعيدًا عن الأتربة والحشرات والقمامة، ويفضل أن يكون مبلطًا ليسهل غسله بعد الانتهاء.



تحضير الأدوات اللازمة: مثل سكاكين حادة ونظيفة، وإناء لجمع الدماء، وسطح مناسب لتقطيع الذبيحة.

ثانيًا: مرحلة الذبح والنزف

بعد التسمية والتكبير، تُذبح الأضحية بطريقة شرعية. وهنا تبدأ أهم المراحل:

تصفية الدم بالكامل: يجب ترك الذبيحة تنزف تمامًا لمدة لا تقل عن 15-30 دقيقة. ترك الدم داخل اللحم يتسبب في تسريع الفساد ويعطي اللحم رائحة كريهة.

عدم تغطية الذبيحة أثناء النزف: تغطية الذبيحة وهي تنزف يؤدي إلى احتباس الحرارة ويشجع نمو البكتيريا. الأفضل أن تُترك في الهواء الطلق بمكان مظلل.

ثالثًا: السلخ والتقطيع

بعد انتهاء النزف، تبدأ عملية السلخ والتقطيع:

سلخ الجلد بعناية: يجب الحرص على عدم تلويث اللحم أثناء السلخ، خاصة بعدم ملامسته للجلد من الداخل أو الشعر.

تجنب ملامسة الأحشاء للحم: عند فتح البطن واستخراج الأحشاء، يجب الحرص الشديد لتجنب انفجار الكرش أو المثانة أو المرارة، لأن تسرب محتوياتها يلوث اللحم ويؤثر على طعمه وسلامته.

غسل الأدوات باستمرار: غسل السكاكين وأدوات التقطيع بالماء الساخن أو المضاف إليه خل أو مطهر غذائي بين كل مرحلة وأخرى ضروري جدًا لمنع انتقال البكتيريا.



مرحلة التهوية والتنفس والحفظ

وتستعرض الدكتورة أسماء سامي قسم المايكروبيولوجي والمناعة بالمركز القومي للبحوث، في الفيديو التالي، طريقة حفظ اللحوم بعد ذبح الأضحية، بطريقة صحيحة، تحميها من تكون البكتيريا.





وأوضحت الدكتورة أسماء، أنه بعد ذبح الأضحية مباشرةً، يجب تقطيعها على سطح نظيف، ثم حفظها في مكان جيد التهوية في درجة حرارة الغرفة والتى تتراوح من ٢٧ إلى ٣٢ درجة، وخلال فصل الصيف يفضل تشغيل المراوح، وتترك من إلى ٦ ساعات.

وهذه المرحلة يطلق عليها مرحلة التشميع" حيث تتحول العضلات إلى لحوم، ويتم فيها إنتاج أحماض اللاكتيك والفورميك، والتي تمنع نمو البكتيريا.

أضافت الدكتورة أسماء، أنه بعد هذه المرحلة، يتم وضع اللحوم في الثلاجة على رف شبكي لمدة من 4 إلى 6 ساعات، لاستكمال مرحلة التشميع، والوصول إلى مرحلة الإنضا، وخلال هذه المرحلة، تتخلص اللحوم من كمية الدم التي تساعد على نمو البكتيريا.

وتعمل الانزيمات المطرية للحوم في عملها، لتصبح اللحوم أكثر طراوة بثلاثة أضعاف المرحلة السابقة وتكون جاهزة للطهي أو بتخزينها في الفريزر.

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