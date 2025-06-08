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خارج الحدود

الجيش الروسي يسقط 10 مسيرات أوكرانية

مسيرات أوكرانية،
مسيرات أوكرانية، فيتو

أعلنت سلطات مقاطعة بريانسك الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 10 مسيرات أوكرانية في المقاطعة جنوب غربي روسيا، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.

بريانسك: إسقاط 10 مسيرات أوكرانية استهدفت المقاطعة


وفي السياق ذاته، كتب حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز في قناته على "تيليجرام": "الليلة الماضية، تم رصد وتدمير 10 طائرات مسيرة معادية فوق أراضي مقاطعة بريانسك من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

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وأضاف المسؤول الروسي في منشوره: "لا توجد إصابات أو أضرار. وتعمل الخدمات التشغيلية والطوارئ في الموقع".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 61 مسيّرة أوكرانية في مقاطعات بريانسك وبيلجورود وكالوغا وتولا وأوريول وكورسك وموسكو، وجمهورية القرم جنوب غربي البلاد.

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