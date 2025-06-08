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خارج الحدود

استشهاد 11 شخصا وإصابة العشرات بنيران الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات برفح

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 11 شخصا وإصابة العشرات في قصف لجيش الاحتلال إسرائيلي على عدة مناطق في  قطاع غزة وإطلاق نار قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية غربي رفح.


وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن 11 شخصا استشهدوا وأصيب عدد آخر في قصف لجيش الاحتلال وإطلاق نار فجر اليوم الأحد.

ونقلت "وفا" عن مصادر طبية، قولها: إن 5 أشخاص، بينهم طفلتان، استشهدوا في قصف مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين بمواصي خان يونس، كما قتلت الطفلة ديما أبو موسى متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق للقوات الإسرائيلية على مدينة خان يونس.

وفي مدينة رفح، استشهد 4 مواطنين وأصيب 70 آخرين بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات غرب المدينة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات عند "محور نتساريم" وسط قطاع غزة.

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قطاع غزة مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية رفح خان يونس

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