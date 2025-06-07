انفجار عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية وسط جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية وسط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

ونفذت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم عدة عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها فجرت نفقًا في قوة إسرائيلية راجلة من 6 جنود وأوقعتهم قتلى وجرحى في منطقة مرتجى جنوب شرق خان يونس.

وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين بمحيط منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت سرايا القدس: "أوقعنا بكمين محكم قوة صهيونية تحصنت بمنزل بتل الزعتر بمخيم جباليا وفجرنا بها عبوات وقذائف".

وبالأمس الجمعة ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية، أن أكثر من 10 جنود إسرائيليين أصيبوا في حدث أمني في شمال قطاع غزة.

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