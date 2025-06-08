الاحتلال يقصف خيمة للنازحين في المواصي جنوبي قطاع غزة

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الأحد، جراء قصف شنَّته مسيَّرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسيطينة.

ووفق المصادر، فإن القصف أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين الذين لجأوا إلى المنطقة بحثًا عن الأمان، رغم إعلانها سابقًا "مناطق آمنة".

وفي سياق متصل، شنَّت طائرات الاحتلال غارة جديدة استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة، وسط تصعيد متواصل على مختلف مناطق القطاع.

كما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة بكثافة في الأجواء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة، في مؤشر على تحركات ميدانية لجنوده في تلك المناطق.

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