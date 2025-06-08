الأحد 08 يونيو 2025
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خارج الحدود

حماس تنعى أمين حركة المجاهدين أسعد أبو شريعة

أسعد أبو شريعة، فيتو
أسعد أبو شريعة، فيتو

نعت حركة حماس الأمين العام لحركة المجاهدين أسعد أبو شريعة، الذي استشهد إثر عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مقتل الأمين العام لحركة المجاهدين أسعد أبو شريعة، وذلك في عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الشاباك، كما زعم أيضًا اغتيال أحد عناصر كتائب المجاهدين محمود محمد حامد كحيل، في غارة أخرى لجيش الاحتلال.

وانطلقت حركة المجاهدين عام 2006 من قطاع غزة، وقد بدأت بكتيبة المجاهدين، ونفذت مئات من عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات إطلاق النار.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة عبر استهداف المدنيين وفرض حصار على دخول المساعدات. 

وذكرت تقارير أن أبو شريعة تولى قيادة كتائب المجاهدين الصغيرة نسبيا في السنوات القليلة الماضية.

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أسعد أبو شريعة حركة حماس قطاع غزة

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