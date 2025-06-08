حماس تنعى أمين حركة المجاهدين أسعد أبو شريعة

نعت حركة حماس الأمين العام لحركة المجاهدين أسعد أبو شريعة، الذي استشهد إثر عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مقتل الأمين العام لحركة المجاهدين أسعد أبو شريعة، وذلك في عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الشاباك، كما زعم أيضًا اغتيال أحد عناصر كتائب المجاهدين محمود محمد حامد كحيل، في غارة أخرى لجيش الاحتلال.

وانطلقت حركة المجاهدين عام 2006 من قطاع غزة، وقد بدأت بكتيبة المجاهدين، ونفذت مئات من عمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات إطلاق النار.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة عبر استهداف المدنيين وفرض حصار على دخول المساعدات.

وذكرت تقارير أن أبو شريعة تولى قيادة كتائب المجاهدين الصغيرة نسبيا في السنوات القليلة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.