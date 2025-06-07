عائلات الأسرى الإسرائيليين: إنهاء الحرب هو الطريقة الوحيدة لإعاة الرهائن

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان صادر عنها، اليوم السبت: إنهاء الحرب هو الطريقة الوحيدة لإعاة "الرهائن" وإنقاذ دولة إسرائيل.

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإتمام صفقة الأسرى

وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: وصلنا إلى طريق مسدود ونقول لويتكوف اترك مقترح نتنياهو وقدم مقترحا جديدا.

وتابعت: اتفاق شامل لإعادة أحبائنا هو الطريقة الوحيدة لتحقيق النصر وإعادة بناء الدولة ومن يجرؤ على إبرام صفقات جزئية يخالف إرادة الشعب الصريحة.

واستطردت: نريد من كل الإسرائيليين المشاركة معنا في مظاهرات الليلة للمطالبة بصفقة تبادل

55 "مخطوفا" عادوا من خلال اتفاق وفقط الاتفاق يعيد الرهائن أحياء ومعارضة نتنياهو لاتفاق يعيد الرهائن لمصالح سياسية وشخصية هي ضد إرادة الشعب.

وأكدت عائلات الأسرى: الحرب والمخاطرة بحياة الرهائن والجنود لن تعيد المختطفين ونطالب نتنياهو بتقديم مقترح لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن دفعة واحدة.

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